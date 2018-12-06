ОБСЕ остается заложником геополитики - Макей

6 декабря, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. ОБСЕ остается заложником геополитики. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на 25-м заседании Совета министров ОБСЕ в Милане, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

"К сожалению, за прошедший год мы еще больше удалились от соблюдения основных положений Хельсинского заключительного акта и Парижской хартии для новой Европы, - отметил глава МИД. - Нам не удалось разрешить конфликты в регионе ОБСЕ. Мы не снизили напряженность, не создали атмосферу взаимопонимания и доверия, а совсем наоборот".

По его словам, ОБСЕ остается заложником геополитики. "Продолжается опасное наращивание военных потенциалов и военного присутствия у границ друг друга. Внутренние политические и даже личные амбиции преобладают над интересами общей безопасности. Парадигма конфликта доминирует над парадигмой формирования сообщества безопасности. Мы должны прекратить думать о создании новых военных баз и накачивании нашего региона летальным оружием - это отнюдь не способствует укреплению общей безопасности", - сказал Владимир Макей.

"Мы не должны быть фаталистами, когда речь идет о разрешении конфликтов, чреватых человеческими жертвами, когда даже маленькая искра может вызвать большой пожар, - подчеркнул министр. - Мы не можем позволить себе роскошь стратегического терпения и праздного созерцания, когда речь идет о продвижении открытого, инклюзивного и взаимоуважительного диалога, которому нет альтернативы".-0-