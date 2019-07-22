22 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Очередное заседание белорусско-сирийской межправкомиссии состоится в Дамаске. Об этом сообщил журналистам заместитель премьер-министра - министр иностранных дел и по делам эмигрантов Сирии Валид аль-Муаллем по итогам встречи в главой внешнеполитического ведомства Владимиром Макеем, передает корреспондент БЕЛТА.
Договоренность о проведении заседания в следующем месяце в Дамаске была достигнута сегодня на переговорах в Минске. Валид аль-Муаллем считает важными итоги встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем. Сирийский гость рассказал о том, что спектр обсужденных в Минске тем был очень широк, и назвал плодотворными прошедшие переговоры.
Он выразил большую благодарность белорусской стороне за оказываемую Сирии поддержку, в том числе по оздоровлению сирийских детей, а также надеется на продолжение данной инициативы. -0-
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