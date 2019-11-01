Очередной раунд белорусско-американского диалога по правам человека прошел в Вашингтоне

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 1 ноября 2019
Минск Облачно с прояснениями +4°C
Версия для слабовидящих
Новости
14:09 Доля врачей общей практики в Беларуси увеличилась до 74% Общество
14:06 Цифровая трансформация способствует развитию региональных СМИ - Легкий Общество
14:05 В Минске меняются подходы к капитальному ремонту жилых домов Регионы
14:02 В Гродно женщина пыталась вывезти товары из магазина в детской коляске Происшествия
14:01 Взрыв произошел на оружейном заводе в Чехии В мире
13:59 Студентка попала в аварию и напугала врачей с полицейскими "окровавленным" платьем Калейдоскоп
13:52 В пунктах пропуска в Гродненской области поток транспорта возрос на 3,5% Регионы
13:49 Доллар и евро на торгах 1 ноября подорожали, российский рубль подешевел Экономика
13:41 Астронавты ждут печь, чтобы сделать печенье на МКС Калейдоскоп
13:36 Латвия готова содействовать укреплению отношений Беларуси и Евросоюза - Семанис Политика
13:32 В Беларуси с 2020 года увеличится объем капитального ремонта жилья Общество
13:20 80 актеров и певица PALINA: в ДК "МАЗ" пройдет спектакль "Восемь чувств" Общество
13:19 В Калифорнии на вечеринке произошла стрельба, четыре человека погибли В мире
13:16 В составе миссии от СНГ аккредитовано более 450 международных наблюдателей Политика
13:13 Житель Брестского района нашел на своем участке патроны и костные останки Происшествия
13:10 "БЕЛДЖИ" рассчитывает в 2020 году выйти на выпуск машин для служб такси Общество
13:08 ЕС отметил открытость Нацбанка Беларуси в реализации твининг-проекта и готовность внедрять новые идеи Экономика
12:56 Соболенко и Мертенс проиграли в матче итогового турнира WTA Спорт
12:48 Начался визит Лукашенко в ОАЭ Президент
12:42 В Гродненской области в пришкольных лагерях на осенних каникулах отдохнут 8 тыс. детей Регионы
12:42 Жилой дом горел в Волковысском районе: женщина спаслась благодаря извещателю Происшествия
12:40 В пункте пропуска "Бенякони" возможны затруднения в движении Общество
12:21 Футболисты "Минска" и "Слуцка" откроют 27-й тур чемпионата Беларуси Спорт
12:20 В "Великом камне" планируется построить завод по выпуску двигателей класса Евро-6 для легковушек Экономика
12:06 Форвард минского "Динамо" Александр Китаров оштрафован за подсечку в матче с "Трактором" Спорт
12:03 Обвиняемая передала бывшему главному архитектору Минска $4 тыс. и спиртное Происшествия
11:52 Беларусь и Эквадор обсуждают возможность проведения заседания торгово-экономической комиссии Экономика
11:50 В Беларуси предлагается отменить административные процедуры при открытии юрлицами счетов за границей Экономика
11:45 Экспорт "БЕЛДЖИ" за девять месяцев превысил $100 млн Экономика
11:40 Гродненская область в 2019 году на внешних рынках реализовала продукции на $3 млрд Регионы
Все новости
Все новости
Политика
01 ноября 2019, 11:26

Очередной раунд белорусско-американского диалога по правам человека прошел в Вашингтоне

Фото из архива
Фото из архива

1 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Очередной раунд белорусско-американского диалога по правам человека прошел в Вашингтоне, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Мероприятие было организовано во время визита 29 октября - 1 ноября в Вашингтон заместителя министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко. Центральным элементом программы стало проведение очередного раунда белорусско-американского диалога по правам человека. С американской стороны в диалоге приняли участие помощник государственного секретаря по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений Роберт Дестро, представители госдепартамента и правительственных учреждений.

Во время визита Олег Кравченко провел встречи с исполняющим обязанности помощника государственного секретаря США по европейским и евразийским делам Филипом Рикером и председателем подкомитета по делам Европы и Евразии комитета Палаты представителей Конгресса США по международным делам Биллом Китингом. Стороны обсудили вопросы развития белорусско-американского сотрудничества и региональную ситуацию.

Возможности двустороннего взаимодействия были рассмотрены на встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси с председателем Комиссии США по сохранению американского наследия за рубежом Полом Пекером.

О путях развития взаимодействия в области торговли и инвестиций говорили на встрече с президентом Американской ассоциации делового сотрудничества со странами Центральной Европы Эриком Стюартом.

Также состоялись переговоры заместителя министра с представителями аналитического сообщества. На 1 ноября запланированы переговоры Олега Кравченко с заместителем помощника государственного секретаря США Джорджем Кентом.-0-

Подписывайтесь на нас в
Telegram и Viber!
Теги
Беларусь МИД США
Новости рубрики Политика
Эйнарс Семанис Латвия готова содействовать укреплению отношений Беларуси и Евросоюза - Семанис
Фото из архива В составе миссии от СНГ аккредитовано более 450 международных наблюдателей
Фото из архива Посольство Израиля в Минске возобновило работу
Цуй Цимин Развитие Китая не может обойтись без поддержки и помощи Беларуси - Цуй Цимин
Фото из архива Беларусь и ЕС обсудили перспективы восстановления работы над приоритетами партнерства
Григорий Рапота Сроки проведения Высшего госсовета СГ еще не определены - Рапота
Главное
Начался визит Лукашенко в ОАЭ
В ЕАЭС не идет речь о переходе на наднациональную валюту - Каллаур
Беларусь может рассчитывать на поддержку США в процессе присоединения к ВТО - Мур
"Москва": начались продажи квартир в новом квартале комплекса "Минск Мир"
Топ-новости
Конкурс инвестпроектов малого бизнеса объявлен в Беларуси
Канары по цене Египта: в Минск пришел крупнейший туроператор Польши ITAKA
ICO "Белвеста" стартовало 1 ноября
Осенние каникулы начинаются у белорусских школьников
Крупнейший белорусский застройщик заинтересовал инвесторов на выставке в Киеве
Цифровая трансформация способствует развитию региональных СМИ - Легкий
Конкурс инвестпроектов малого бизнеса объявлен в Беларуси
Беларусбанк снизил ставки по кредитам на жилье
В Беларуси с 2020 года увеличится объем капитального ремонта жилья
В состав Белорусской антрактической экспедиции войдут 10 человек
В Беларуси вводится запрет на лов сома и сига
Около 520 образцов вооружения и техники поставлено в войска Беларуси с начала года
Посольство Израиля в Минске возобновило работу
"Финансовая азбука" вместе с ОАО "Белинвестбанк": групповые кошельки в платежном сервисе "Оплати"
Лучшие фото БЕЛТА в октябре
Афиша
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Перепись населения-2019 Лістапад-2019 Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.