1 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Очередной раунд белорусско-американского диалога по правам человека прошел в Вашингтоне, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД.

Мероприятие было организовано во время визита 29 октября - 1 ноября в Вашингтон заместителя министра иностранных дел Беларуси Олега Кравченко. Центральным элементом программы стало проведение очередного раунда белорусско-американского диалога по правам человека. С американской стороны в диалоге приняли участие помощник государственного секретаря по вопросам демократии, прав человека и трудовых отношений Роберт Дестро, представители госдепартамента и правительственных учреждений.

Во время визита Олег Кравченко провел встречи с исполняющим обязанности помощника государственного секретаря США по европейским и евразийским делам Филипом Рикером и председателем подкомитета по делам Европы и Евразии комитета Палаты представителей Конгресса США по международным делам Биллом Китингом. Стороны обсудили вопросы развития белорусско-американского сотрудничества и региональную ситуацию.

Возможности двустороннего взаимодействия были рассмотрены на встрече заместителя министра иностранных дел Беларуси с председателем Комиссии США по сохранению американского наследия за рубежом Полом Пекером.

О путях развития взаимодействия в области торговли и инвестиций говорили на встрече с президентом Американской ассоциации делового сотрудничества со странами Центральной Европы Эриком Стюартом.

Также состоялись переговоры заместителя министра с представителями аналитического сообщества. На 1 ноября запланированы переговоры Олега Кравченко с заместителем помощника государственного секретаря США Джорджем Кентом.-0-