Очередной раунд белорусско-монгольских межмидовских консультаций состоится 5 сентября в Минске

29 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Очередной раунд белорусско-монгольских межмидовских политических консультаций состоится 5 сентября в Минске. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусскую делегацию на мероприятии возглавит заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас, монгольскую - заместитель главы внешнеполитического ведомства Батмунх Батцэцэг. Стороны обсудят актуальные вопросы белорусско-монгольского сотрудничества, координацию взаимодействия в рамках международных организаций, проблематику международной повестки дня.

Кроме того, запланировано участие заместителя министра иностранных дел Монголии в международной конференции высокого уровня "Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых технологий".-0-