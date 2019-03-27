Очередной раунд переговоров по ситуации на востоке Украины начался в Минске

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.

После запланировано проведение заседания ТКГ. По итогам предыдущего заседания, которое прошло в Минске 13 марта, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик призвал стороны конфликта обеспечить надежное и устойчивое перемирие. Вопрос режима прекращения огня был ключевым в рабочей группе по безопасности. Большое внимание было уделено теме разминирования.

Также Мартин Сайдик сообщил, что списки удерживаемых в связи с конфликтом в Донбассе лиц обсуждаются в трехсторонней контактной группе. Уточняется положение людей, которые находятся в списках.-0-