Очередной раунд переговоров по ситуации на востоке Украины начался в Минске

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.

Затем запланировано проведение заседания ТКГ.

Предыдущее заседание состоялось 10 апреля. Внимание было сконцентрировано на обсуждении общей ситуации с безопасностью и на подготовке к объявлению перемирия по случаю пасхальных праздников.-0-