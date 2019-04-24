Очередной раунд переговоров по ситуации на востоке Украины начался в Минске

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проходит встреча рабочих подгрупп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.
Затем запланировано проведение заседания ТКГ.
Предыдущее заседание состоялось 10 апреля. Внимание было сконцентрировано на обсуждении общей ситуации с безопасностью и на подготовке к объявлению перемирия по случаю пасхальных праздников.-0-
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