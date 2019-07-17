Очередной раунд переговоров по ситуации на востоке Украины начался в Минске

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске начали работу подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.
Затем запланировано заседание ТКГ.
Во время прошлой встречи, которая состоялась 2 июля, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик рассказал, что в рабочей группе по безопасности ключевой темой было разведение сил и средств в районе Станицы Луганской. Также стороны подтверждали необходимость "хлебного перемирия" и согласились продолжить обсуждение этого вопроса на следующем заседании.
Экономическая рабочая группа среди прочих тем сегодня уделила особое внимание вопросам водоснабжения по обе стороны от линии соприкосновения и, в частности, финансовому положению на предприятии "Вода Донбасса". Гуманитарная подгруппа продолжила дискуссию по вопросам обмена удерживаемыми в связи с конфликтом.-0-
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