Очередной раунд переговоров по ситуации на востоке Украины начался в Минске

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске начали работу подгруппы трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.

Затем запланировано заседание ТКГ.

Во время прошлой встречи, которая состоялась 2 июля, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик рассказал, что в рабочей группе по безопасности ключевой темой было разведение сил и средств в районе Станицы Луганской. Также стороны подтверждали необходимость "хлебного перемирия" и согласились продолжить обсуждение этого вопроса на следующем заседании.

Стороны конфликта в Украине продолжат обсуждать заключение "хлебного перемирия" - Сайдик "Что касается так называемого хлебного перемирия, стороны вновь подтвердили его необходимость и согласились продолжить обсуждение этого вопроса на следующем заседании", - проинформировал спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик.

Экономическая рабочая группа среди прочих тем сегодня уделила особое внимание вопросам водоснабжения по обе стороны от линии соприкосновения и, в частности, финансовому положению на предприятии "Вода Донбасса". Гуманитарная подгруппа продолжила дискуссию по вопросам обмена удерживаемыми в связи с конфликтом.-0-