Очередной раунд переговоров по ситуации на востоке Украины начался в Минске

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проходит встреча рабочих подгрупп Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.

Затем запланировано заседание ТКГ.

Во время предыдущего заседания, которое состоялось 17 июля, стороны конфликта согласовали бессрочное прекращение огня с 21 июля. По словам спецпредставителя ОБСЕ в ТКГ по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартина Сайдика, это перемирие бессрочное. Заявление содержит меры, которые нацелены на обеспечение его устойчивости.

Трехсторонняя контактная группа повторно заявила о своей общей и твердой приверженности полному выполнению минских соглашений.-0-