22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины начался в Минске, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.

"В Минске проходит встреча рабочих групп трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины", - проинформировали в ведомстве.

Как сообщалось, на предыдущем заседании группы 6 ноября спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик призвал подписантов минских соглашений обеспечить безопасность персонала и имущества специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ - 27 октября в зоне конфликта был утерян беспилотный летательный аппарат миссии. Он также отметил относительно высокий уровень нарушения режима прекращения огня. Спецпредставитель призвал все стороны не допускать такого развития и проявить строгую сдержанность. Общая ситуация с безопасностью в зоне конфликта вновь была главной темой обсуждения ТКГ и ее рабочей группы по безопасности.

В центре внимания экономической рабочей группы было водоснабжение в системах "Карбонит" и "Вода Донбасса". Гуманитарная рабочая группа продолжила обсуждение темы обмена удерживаемыми и условий пересечения линии соприкосновения через пункты пропуска. Политическая же подгруппа среди прочего продолжила свою работу по имплементации формулы Штайнмайера.-0-