Очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины проходит в Минске

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проходит встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.

В ходе прошлой встречи, которая состоялась 16 октября, обсуждались дополнительные меры по обеспечению долгосрочного режима прекращения огня, вопросы разведения сил и средств, а также практическое осуществление гуманитарного разминирования. Продолжилась дискуссия по вопросам, связанным с обменом удерживаемыми и поиском пропавших без вести. Также обсуждались возможности улучшения условий пересечения линии соприкосновения через пункты пропуска.-0-