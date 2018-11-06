Очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины проходит в Минске

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проходит встреча трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, сообщили БЕЛТА в МИД Беларуси.
В ходе прошлой встречи, которая состоялась 16 октября, обсуждались дополнительные меры по обеспечению долгосрочного режима прекращения огня, вопросы разведения сил и средств, а также практическое осуществление гуманитарного разминирования. Продолжилась дискуссия по вопросам, связанным с обменом удерживаемыми и поиском пропавших без вести. Также обсуждались возможности улучшения условий пересечения линии соприкосновения через пункты пропуска.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4219 BYN
|2.416 BYN
|2.423 BYN
|USD
|2.1211 BYN
|2.118 BYN
|2.124 BYN
|RUB
|3.2157 BYN
|3.208 BYN
|3.215 BYN