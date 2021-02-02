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02 февраля 2021, 15:04

ОДКБ будет выверенно и взвешенно подходить к наделению других стран статусами партнера и наблюдателя - Зась

2 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. ОДКБ будет подходить выверенно и взвешенно к наделению других стран статусами партнера и наблюдателя при организации. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сегодня на онлайн-брифинге, посвященном военно-политической обстановке в зоне ответственности организации и вокруг нее, итогам деятельности ОДКБ в 2020 году и задачам на 2021 год, передает корреспондент БЕЛТА.

Станислав Зась напомнил, что в ОДКБ недавно завершился процесс ратификации документов, которые регламентируют получение другими государствами и международными объединениями статусов партнера и наблюдателя при организации. "Я бы не стал ставить вопрос и говорить о формировании какого-то списка (стран-кандидатов на получение статусов наблюдателя и партнера. - Прим. БЕЛТА), - сказал он. - Важен не список, важно, чтобы мы повышали уровень взаимодействия с теми странами и организациями, с которыми уже работаем, с учетом тех возможностей, которые нам предоставляют документы о статусах наблюдателя и партнера ОДКБ. Чтобы наши шаги по дальнейшему движению в этом направлении, в том числе и по выходу на эти статусы, дали расширение добрососедского круга нашей организации. Они должны быть выверены и взвешены".

Генсек ОДКБ сообщил, что в апреле-марте по этому вопросу намечено провести консультации на уровне заместителей министров иностранных дел. "Чтобы сообща определиться, с какими государствами и организациями и как мы дальше будем выстраивать работу, в том числе с учетом новых возможностей, которые дают нам эти важные документы. Там на самом деле есть привлекательные вещи для наших партнеров, которые позволят нам продвинуться и усилить взаимодействие в решении задач, которые перед нами стоят", - заключил Станислав Зась.-0-

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