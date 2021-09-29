ОДКБ готовит предложения по нормализации обстановки в Центральной Азии с учетом ситуации в Афганистане

29 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. На базе Центра кризисного реагирования ОДКБ с использованием возможностей закрытой видео-конференц-связи с 29 сентября по 2 октября проводится совместная деловая игра Секретариата ОДКБ, Объединенного штаба ОДКБ и оперативных групп заинтересованных министерств и ведомств государств - членов организации, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
"В ходе деловой игры вырабатываются предложения Совету коллективной безопасности по нормализации ситуации в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности на основе условной обстановки, созданной в ходе игры с учетом ситуации в Афганистане", - отметил пресс-секретарь.
На первом этапе проводятся консультации с государствами - членами ОДКБ и согласовывается комплекс мероприятий политико-дипломатического характера. "В случае обострения военно-политической обстановки в регионе предусматривается проведение второго этапа совместной деловой игры по выработке предложений по применению сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ", - подчеркнул пресс-секретарь.-0-