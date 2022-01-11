ОДКБ и МО Казахстана разрабатывают план передачи охраняемых объектов правоохранителям

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Командование миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) совместно с Минобороны Казахстана разрабатывают план передачи охраняемых миротворцами объектов правоохранителям. Об этом заявил журналистам командующий Коллективными миротворческими силами ОДКБ генерал-полковник Андрей Сердюков, передает ТАСС.

"В настоящее время командованием Коллективных миротворческих сил ОДКБ совместно с Минобороны Республики Казахстан разрабатывается план по передаче охраняемых миротворцами объектов правоохранительным органам страны", - сказал Сердюков.

Он подчеркнул, что после выполнения задач миротворческие силы ОДКБ во взаимодействии с казахстанской стороной организуют возвращение подразделений миротворцев с техникой в пункты постоянной дислокации самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.

Также Сердюков сообщил, что миротворцы ОДКБ за сутки взяли под охрану пять социально значимых объектов в Казахстане.

По его словам, оперативное развертывание миротворцев ОДКБ и выполнение задач по охране важных объектов позволило правоохранительным органам Казахстана стабилизировать обстановку в стране.-0-