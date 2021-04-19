ОДКБ намерена наращивать информработу диппредставительств стран-участниц

19 апреля Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Постоянный совет ОДКБ, заседание которого состоялось сегодня с участием генерального секретаря организации Станислава Зася, согласовал план консультаций по вопросам внешней политики, безопасности и обороны и проект решения Совета министров иностранных дел по наращиванию информационной работы о деятельности ОДКБ. Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"В рамках подготовки к предстоящим в апреле - мае заседаниям уставных органов организации был рассмотрен и согласован план консультаций представителей государств - членов ОДКБ по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на второе полугодие 2021 года - первое полугодие 2022-го, - отметил пресс-секретарь. - Также был согласован проект решения Совета министров иностранных дел государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности, касающийся совместных мер дипломатических представительств государств - членов ОДКБ по наращиванию информационной работы о деятельности Организации Договора о коллективной безопасности. Постсовет принял решение направить указанные документы в установленном порядке для рассмотрения на предстоящих заседаниях уставных органов ОДКБ".

"Также был рассмотрен ряд важных политических заявлений и документов, работа над которыми продолжится на последующих заседаниях Постоянного совета ОДКБ", - добавил пресс-секретарь.-0-