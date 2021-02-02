ОДКБ обеспокоена милитаризацией Европы и конфронтационным курсом НАТО - Зась

2 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Организация Договора о коллективной безопасности обеспокоена усиливающейся милитаризацией Европы и конфронтационным курсом НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сегодня на онлайн-брифинге, посвященном военно-политической обстановке в зоне ответственности организации и вокруг нее, итогах деятельности ОДКБ в 2020 году и задачах на 2021-й, передает корреспондент БЕЛТА.

"Если говорить о региональной безопасности, в Восточно-Европейской зоне особую обеспокоенность вызывает, конечно, продолжающаяся милитаризация региона", - сказал Станислав Зась. Он подчеркнул, что эти оценки и опасения не являются надуманными. По его словам, в 2020 году рост оборонных расходов в Европе превысил аналогичный мировой показатель фактически в три раза.

"В связи с этим возникают риторические вопросы: просвещенная Европа будет гордиться этим лидерством? будет сохранять это первенство? или мы все-таки задумаемся и осознаем, что есть более эффективные и менее дорогостоящие способы обеспечения безопасности того континента, где мы проживаем? Это повышение доверия, укрепление сотрудничества и взаимодействия между странами и союзами государств, повышение транспарентности в наших отношениях", - заявил генсек ОДКБ.

"Обеспокоенность вызывают действия НАТО по повышению боеготовности и усилению передового присутствия, - продолжил Станислав Зась. - В Восточной Европе вплотную у границ ОДКБ совершенствуется военная инфраструктура альянса, создаются запасы материальных средств, вооружений и военной техники. Конфронтационный курс НАТО и необоснованное наращивание военного потенциала альянса создают опасные предпосылки для новой гонки вооружений".

Генсек ОДКБ констатировал, что, несмотря на пандемию, не снижается интенсивность военных ученый НАТО. "К сожалению, в НАТО не признают контрпродуктивность выбранного курса. Никаких конструктивных инициатив или реакции на наши предложения со стороны ОДКБ по деэскалации, углублению взаимного доверия и развитию сотрудничества мы не видим. Вынуждены, конечно, учитывать сложившуюся ситуацию в контексте развития нашей организации и принимать адекватные меры", - резюмировал Станислав Зась.-0-