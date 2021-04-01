ОДКБ определит круг государств для получения статусов партнера и наблюдателя при организации

1 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заместители министров иностранных дел государств - членов ОДКБ 31 марта в Москве провели очные консультации, на которых обсуждалась подготовка к заседаниям уставных органов в апреле - мае, сотрудничество с третьими странами и международными организациями, а также сфера развития публичной дипломатии. В консультациях принял участие генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по широкому кругу вопросов о роли и месте ОДКБ в современной международной архитектуре, популяризации деятельности организации и повышении ее авторитета", - рассказал пресс-секретарь. С учетом вступления в силу с 19 января 2021 года документов, учреждающих статусы партнера и наблюдателя при ОДКБ, особое внимание было уделено вопросу о налаживании сотрудничества с заинтересованными странами и международными организациями.

В своем выступлении генеральный секретарь ОДКБ отметил, что открываются новые возможности привлечения заинтересованных третьих стран и международных организаций к взаимодействию по линии ОДКБ. "В устав организации внесены все необходимые для этого изменения. Теперь нам предстоит определить круг государств и международных организаций, которые могли бы претендовать на получение статусов наблюдателя при ОДКБ или партнера ОДКБ, а также выработать алгоритм работы с потенциальными кандидатами", - сказал Станислав Зась.

Касаясь сферы публичной дипломатии ОДКБ, Станислав Зась отметил, что она является составной частью официальной дипломатии и представляет собой комплекс мер, которые проводятся для систематического информирования общественности и политических кругов государств - членов ОДКБ и третьих стран об основных направлениях деятельности ОДКБ с опорой на возможности гражданского общества, на национальном, региональном и международном уровнях.

"Практическая цель публичной дипломатии состоит в доведении до мировой общественности объективной информации об ОДКБ, позиционировании по основным международным проблемам, формировании позитивного имиджа организации как эффективной многофункциональной международной структуры безопасности на евразийском пространстве. В конечном итоге - в содействии многоплановому процессу формирования благоприятных внешних условий для безопасного и стабильного развития государств - членов ОДКБ", - подчеркнул генсек ОДКБ.

Во время консультаций также обсуждались вопросы развития отношений с СНГ и ШОС.-0-

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