ОДКБ планирует в 2022 году провести учения в Казахстане, Таджикистане и Кыргызстане

10 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. ОДКБ в 2022 году планирует провести учения на территории Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. Об этом сообщил сегодня на брифинге начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности генерал-полковник Анатолий Сидоров, передает корреспондент БЕЛТА.

Анатолий Сидоров отметил, что в 2022 году будет продолжена практика военных учений, нацеленных на наращивание оборонного потенциала ОДКБ, совершенствование боевой выучки, слаженности и поддержания готовности войск (коллективных сил) к выполнению задач по обеспечению коллективной безопасности. "При этом совместная подготовка органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности, как и в прошедшем году, будет ориентирована на рассмотрение антитеррористической тематики", - сказал он.

В рамках проведения совместной подготовки спланирован целый комплекс мероприятий. Так, намечено провести стратегическую командно-штабную тренировку под руководством начальника Объединенного штаба ОДКБ. В ходе ее проведения Центром кризисного реагирования ОДКБ во взаимодействии с оперативными группами заинтересованных министерств и ведомств государств ОДКБ будут детально рассматриваться факторы, влияющие на состояние коллективной безопасности, прогнозироваться развитие военно-политической и стратегической обстановки в регионах коллективной безопасности, определяться вероятность возникновения кризисных ситуаций, а также механизмы влияния на них.

"На территории Казахстана планируем провести совместные и специальные учения, объединяющие подготовку различных компонентов войск (коллективных сил) ОДКБ: специальное учение с силами и средствами разведки "Поиск-2022"; специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ "Эшелон-2022"; командно-штабное учение с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2022" с отработкой задач по применению сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в целях урегулирования кризисной ситуации в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности ОДКБ", - перечислил начальник Объединенного штаба ОДКБ.

На территории Таджикистана запланировано совместное учение с подразделениями коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона "Рубеж-2022" с отработкой задач по применению сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в интересах противодействия международным террористическим организациям.

"На завершающем этапе на территории Кыргызстана планируется проведение командно-штабного учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2022", в ходе которого будут отрабатываться задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне проведением миротворческой операции с применением сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ в интересах поддержания международного мира и безопасности", - сообщил Анатолий Сидоров.

"Объединенным штабом совместно с оборонными ведомствами государств - членов ОДКБ прорабатывается вариант организации совместных учений в условиях возможных ограничений", - отметил он.

"В заключение я хотел бы обратить внимание на сугубо оборонительный характер военного сотрудничества в формате ОДКБ, что было подчеркнуто в заявлениях глав наших государств", - указал начальник штаба.

"Государства - члены ОДКБ намерены продолжить оснащение войск (коллективных сил) ОДКБ современными образцами вооружения, военной и специальной техники для обеспечения их высокой боевой готовности с целью эффективного противодействия новым вызовам и угрозам", - добавил Анатолий Сидоров.-0-