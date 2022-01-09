ОДКБ подтвердила проведение онлайн-саммита глав государств 10 января

9 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ по ситуации в Казахстане пройдет 10 января в формате видеоконференции. Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"В ходе мероприятия будет обсуждаться обстановка в Республике Казахстан и меры по ее нормализации. Государства - члены ОДКБ подтвердили свое участие в заседании СКБ. В заседании СКБ также примет участие генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась", - отметил пресс-секретарь.-0-