ОДКБ пока не получала от других стран формальных обращений о вступлении в нее - Зась

2 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Организация Договора о коллективной безопасности пока не получала от других стран формальных обращений о вступлении в нее. Об этом сообщил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сегодня на онлайн-брифинге, отвечая на вопрос о возможности расширения организации, передает корреспондент БЕЛТА.

"Пока никаких формальных обращений в адрес ОДКБ от других стран мы не получали. Как только получим, думаю, тут никто тайны делать не будет", - сказал Станислав Зась.

Он подчеркнул, что ОДКБ - открытая организация. "Мы приветствуем укрепление взаимодействия, в том числе не закрыты для вступления для всех государств, которые разделяют наши принципы и те подходы к обеспечению безопасности, которые мы реализуем на практике, - заявил генсек ОДКБ. - Поэтому если какая-то из стран, дружественная для всех наших государств, изъявит такое желание, то этот вопрос будет рассматриваться и решаться. Этот вопрос очень важный и здесь нужно действовать очень взвешенно, ни в коем случае не форсируя события, чтобы мы укрепляли нашу организацию, а не наоборот - разваливали ее и ослабляли".-0-