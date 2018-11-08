ОДКБ посылает миру сигнал о нацеленности на создание пояса добрососедства - Зась

8 ноября, Астана /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Организация Договора о коллективной безопасности посылает миру сигнал о нацеленности на создание пояса добрососедства. Такое мнение в интервью журналистам высказал государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась по итогам прошедшего в Астане саммита ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.

Данное заявление госсекретарь Совбеза сделал в связи с принятием главами государств решения о правовом оформлении на уровне организации статусов наблюдателя и партнера, что в свое время инициировала Беларусь. "Тем самым мы даем посыл всему миру, что организация нацелена на сотрудничество, создание пояса добрососедства. Думаю, что создание такого правового поля будет способствовать более тесному взаимодействию с государствами ОДКБ со стороны других стран", - сказал он.

В качестве важного итога саммита Станислав Зась также отметил решение лидеров стран о положении о Центре кризисного реагирования ОДКБ. Документом определены организационные и правовые основы деятельности этой структуры. "Это очень важно, учитывая сегодняшнюю ситуацию, которая складывается в мире, наличие большого количества разноплановых рисков и угроз. Должна быть возможность обмена информацией буквально в режиме онлайн и принятия соответствующих решений", - считает он.

"В сегодняшней повестке дня из всех принятых решений это два наиболее значимых", - подчеркнул госсекретарь.-0-