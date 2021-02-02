ОДКБ приветствует решение о продлении действия Договора СНВ-3

2 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Организация Договора о коллективной безопасности приветствует решение о продлении действия Договора СНВ-3. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сегодня на онлайн-брифинге, посвященном военно-политической обстановке в зоне ответственности организации и вокруг нее, итогам деятельности ОДКБ в 2020 году и задачам на 2021 год, передает корреспондент БЕЛТА.

"Угрожающие масштабы принимали действия США по демонтажу сложившейся системы контроля над вооружениями, - отметил Станислав Зась. - Сейчас заканчивает свое действие один из важнейших документов, контролирующих военную активность, - Договор по открытому небу. На сегодняшний день остался последний инструмент по контролю над стратегическими вооружениями - российско-американский Договор СНВ-3, продление которого было до последнего момента под вопросом, а действие договора заканчивается буквально на этой неделе - 5 февраля. Но новая администрация США приняла решение продлить этот договор на 5 лет без предварительных условий. Отрадно, что Россия тут же откликнулась на это предложение - потому что она и ранее активно выступала за продление этого договора. Конечно, мы можем только приветствовать такие шаги, потому что они, безусловно, направлены на укрепление глобального мира и безопасности".

"Надеемся, что это остановит полный слом глобальной системы стратегической стабильности и не приведет к возобновлению масштабной гонки вооружений. Хочется также надеться, что новая администрация США свежим взглядом, по-новому посмотрит на другие договоренности, существовавшие по контролю над вооружениями и повышению транспарентности действий стран и союзов государств. В частности, по тому же Договору по открытому небу", - подчеркнул генеральный секретарь ОДКБ.-0-