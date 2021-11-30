ОДКБ призвала ядерные державы ограничиться размещением ядерного оружия на своих территориях

30 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны - участницы Организации Договора о коллективной безопасности призывают ядерные державы ограничиться размещением ядерного оружия на своих территориях. Об этом говориться в принятом сегодня заявлении Постоянного совета ОДКБ о военной активности на сопредельных к зоне ответственности организации территориях и ее влиянии на евразийскую безопасность, текст которого размещен на сайте ОДКБ, сообщает БЕЛТА.

"Государства - члены ОДКБ настоятельно призывают государства - участники Договора о нераспространении ядерного оружия, обладающие ядерным оружием, ограничиться его дислокацией на своих территориях без его размещения за рубежом, ликвидировать всю инфраструктуру, позволяющую обеспечить быстрое развертывание этого оружия на территории неядерных государств, воздержаться от проведения учений, связанных с отработкой навыков применения ядерного оружия личным составом вооруженных сил государств, не обладающих такими вооружениями", - говорится в документе.

В заявлении подчеркивается, что государства - члены ОДКБ привержены делу укрепления мира, глобальной и региональной стабильности и безопасности, необходимости консолидации усилий всех государств для решения актуальных проблем человечества на основе общепризнанных норм и принципов международного права. "Государства - члены ОДКБ призывают все государства неукоснительно соблюдать в международных отношениях все нормы и принципы, заложенные в Уставе ООН, и подчеркивают важность снижения напряженности и повышения уровня взаимного доверия", - отмечается в документе.

"Государства - члены ОДКБ призывают к построению мира, свободного от войн и конфликтов, насилия и давления, к развитию всестороннего, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества мирового сообщества, к достижению всеобъемлющей, устойчивой и основанной на сотрудничестве, безопасности с учетом законных интересов всех государств. Государства - члены ОДКБ отмечают, что предпринимаемые ими меры направлены на укрепление мира, носят оборонительный характер и полностью соответствуют их международным обязательствам", - указывается в заявлении.-0-