ОДКБ призвала стороны афганского конфликта к скорейшему началу переговоров

16 сентября, Душанбе /Корр. БЕЛТА/. Лидеры стран ОДКБ выступают за становление Афганистана в качестве мирного и независимого государства. Об этом говорится в утвержденной по итогам саммита в Душанбе Декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ, сообщает БЕЛТА.

"Вызывает тревогу ухудшение ситуации в Афганистане. Выражаем готовность в случае необходимости принять действенные меры по обеспечению безопасности южных рубежей зоны ответственности Организации Договора о коллективной безопасности в соответствии с решениями Совета коллективной безопасности", - отмечается в документе.

Лидеры стран ОДКБ выступили за становление Афганистана в качестве мирного и независимого государства, свободного от терроризма и наркотиков и призвали все вовлеченные в афганский конфликт стороны как можно скорее начать субстантивные переговоры по мирному урегулированию.

"В этом контексте считаем целесообразным задействовать имеющиеся переговорные возможности по Афганистану, в том числе механизмы расширенной "тройки" и Московского формата как наиболее эффективные инструменты содействия процессу национального примирения в Афганистане", - говорится в декларации.-0-