ОДКБ продолжает переброску миротворческого контингента в Казахстан

7 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Сегодня вновь состоялся телефонный разговор генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася с председателем Совета коллективной безопасности, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Генеральный секретарь проинформировал о деталях реализации решения Совета коллективной безопасности ситуации, принятого 6 января 2022 в целях нормализации обстановки в Казахстане, - отметил пресс-секретарь. - Станислав Зась также сообщил о ходе решения организационных вопросов по направлению в эту страну Коллективных миротворческих сил ОДКБ. В настоящее время продолжается переброска военно-транспортными самолетами ВКС России миротворческих контингентов".

"Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ является охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле", - подчеркнул пресс-секретарь.-0-

Зась проинформировал ООН, ОБСЕ и ШОС о проведении миротворческой операции в Казахстане