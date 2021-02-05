ОДКБ разработала план подготовки сил коллективной безопасности на 2022 год

5 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Постоянный совет ОДКБ сегодня на заседании рассмотрел проект плана совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности организации на 2022 год, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Постсовет принял решение направить документ на внутригосударственное согласование в государства - члены организации", - отметил пресс-секретарь.

Также был рассмотрен проект заявления министров иностранных дел государств - членов ОДКБ, посвященного 75-летию приговора Международного военного трибунала в Нюрнберге. "Работа над документом продолжится на последующих заседаниях Постоянного совета ОДКБ", - добавил Владимир Зайнетдинов.

Заседание прошло в режиме видеоконференции под председательством постоянного представителя Таджикистана Хасана Султонова с участием генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася.-0-