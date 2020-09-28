ОДКБ: решить конфликт в Нагорном Карабахе возможно только политико-дипломатическими методами

28 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась выражает серьезную обеспокоенность и озабоченность в связи с возобновлением 27 сентября вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, в ходе которого с обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе среди мирного населения. Об этом говорится в распространенном ОДКБ сообщении для СМИ о ситуации, возникшей в связи с возобновлением вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

В ОДКБ констатировали, что нарушен режим прекращения огня, применяется тяжелое вооружение, в том числе артиллерия, танки и авиация, а также ударные беспилотные летательные аппараты. "Сложившаяся ситуация не способствует выполнению соглашения о прекращении огня 1994 года и взаимных обязательств не применять силу в рамках мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта, - подчеркивается в сообщении. - Необходимо немедленно восстановить режим прекращения огня и вернуться к переговорному процессу, который ведут сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Решение конфликта в Нагорном Карабахе возможно только политико-дипломатическими методами".

"Совет коллективной безопасности, Совет министров иностранных дел ОДКБ в своих заявлениях неоднократно призывали стороны добиваться урегулирования конфликтных ситуаций исключительно мирным путем и воздерживаться от провокационных действий с целью недопущения эскалации напряженности", - напомнили в ОДКБ.-0-