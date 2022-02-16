ОДКБ, СНГ и ШОС будут взаимодействовать в розыске и привлечении к ответственности террористов и их пособников

16 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Москве, в штаб-квартире Организации Договора о коллективной безопасности, сегодня состоялось подписание совместной позиции Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества, Антитеррористического центра (АТЦ) государств-участников Содружества Независимых Государств и Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности по вопросам противодействия терроризму и экстремизму. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-бюро АТЦ СНГ.

Документ декларирует общие подходы к противодействию международному терроризму и экстремизму, поддержку сторонами резолюции Совета Безопасности ООН №2354 от 2017 года по противодействию распространению террористических идей и реализации требований Глобальной контртеррористической стратегии ООН об устранении условий, способствующих распространению терроризма, его предупреждении и борьбе с ним, а также работе по дерадикализации и искоренению питательной среды для терроризма.

"Стороны придают важное значение консолидации усилий всего мирового сообщества и выступают за формирование широкой антитеррористической коалиции под эгидой ООН в рамках координации усилий международного сообщества в сфере противодействия терроризму, - говорится в документе. - Считают необходимыми принятие действенных коллективных мер по предупреждению и пресечению распространения и пропаганды террористической и связанной с ней радикальной идеологии, включая религиозный экстремизм, подстрекательство к терроризму и вербовку в ряды террористических и экстремистских организаций, придавая важное значение противодействию использованию террористическими организациями интернета".

Стороны обратили внимание на важность согласованных мер в отношении участвующих в вооруженных конфликтах на стороне международных террористических организаций, в том числе перемещающихся в страны своего происхождения или в третьи страны.

"Стороны намерены усиливать взаимодействие и способствовать укреплению сотрудничества государств - членов ШОС, государств - участников СНГ и государств - членов ОДКБ в вопросах борьбы с терроризмом, в том числе по оказанию правовой помощи в розыске и привлечении к ответственности террористов и их пособников, повышению уровня сотрудничества на благо мира и безопасности народов стран и регионов, входящих в организации", - подчеркивается в документе.

В церемонии подписания документа приняли участие директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества Руслан Мирзаев, руководитель Антитеррористического центра государств - участников СНГ Евгений Сысоев и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.-0-