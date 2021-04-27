ОДКБ заявила о фактическом осуществлении слома архитектуры международной безопасности

27 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась констатировал нарастание негативных процессов в сфере международной безопасности и отметил фактическое осуществление слома архитектуры международной безопасности. Об этом он сказал по итогам состоявшегося сегодня в Душанбе заседания Совета министров обороны ОДКБ, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

"Заседание Совета министров обороны прошло в атмосфере союзничества и взаимопонимания, - отметил Станислав Зась. - Мы обсудили вызовы и угрозы военной безопасности государств - членов ОДКБ, меры по их нейтрализации. Министры обороны дали оценку сложившейся военно-политической обстановке и тенденциям ее развития в зоне ответственности организации - в Восточно-Европейском, Кавказском и Центрально-Азиатском регионах коллективной безопасности. Если в целом охарактеризовать ситуацию, то она очень сложная и нестабильная. Мы отмечаем нарастание негативных процессов в сфере обеспечения военной безопасности как на глобальном, так и региональном уровнях. Фактически осуществляется слом существующей архитектуры международной безопасности, созданной после Второй мировой войны".

Генсек ОДКБ с сожалением констатировал, что США и их союзники по НАТО ведут деструктивную политику, существенно принижающую роль Организации Объединенных Наций. "Своими действиями они последовательно дискредитируют ООН и пытаются взять под контроль ее структурные элементы, выдвигают различные предложения по реформированию ООН, прежде всего Совета Безопасности, - отметил он. - Предпринимаются попытки поставить под сомнение существующий механизм применения права вето его постоянных членов для усиления прозападных позиций".

"США в угоду своим национальным интересам осуществляют манипуляции международным правом, что подрывает основы стратегической стабильности в мире. Переформатирование сложившейся системы контроля над вооружениями привело к резкой эскалации военных угроз коллективной безопасности государств - членов ОДКБ", - резюмировал Станислав Зась.-0-