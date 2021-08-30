Одной из важных тем саммитов ОДКБ и ШОС в Душанбе будет ситуация в Афганистане - посол

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одной из важных тем предстоящих в середине сентября в Душанбе саммитов Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества (в организации Беларусь имеет статус наблюдателя) будет ситуация в Афганистане. Об этом по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко рассказал журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана Махмадшариф Хакдод, передает корреспондент БЕЛТА.

"Президент очень высоко оценил наши двусторонние отношения, которые всегда последовательно развиваются в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. В центре внимания также были вопросы, которые предстоит обсудить на саммитах ОДКБ и ШОС. Одной из важных тем будет ситуация с Афганистаном - и в рамках ОДКБ, и ШОС", - сказал дипломат. По словам посла, лидеры стран подтвердили участие именно в очном формате.

"Естественно, о нелегкой ситуации, которая связана с Афганистаном (шла речь на встрече с Президентом Беларуси. - Прим. БЕЛТА). Александр Григорьевич очень осведомлен в ситуации, которая происходит в регионе. Естественно, высказал слова поддержки Таджикистану. Есть обеспокоенность в связи с ситуацией в Афганистане", - отметил Махмадшариф Хакдод.

Договорно-правовая база сотрудничества Беларуси и Таджикистана включает более 60 межгосударственных, межправительственных и межведомственных международных договоров. Страны конструктивно взаимодействуют на площадках международных организаций, оказывается взаимная поддержка по ключевым вопросам.

По итогам 2020 года товарооборот составил $111,7 млн (рост в 3 раза к уровню 2019 года), в том числе экспорт - $109,6 млн (в 3,3 раза). Объем торговли услугами сложился в размере $4,2 млн при положительном для Беларуси сальдо в сумме $3,2 млн.

В Таджикистан в том числе экспортировались автомобили, тракторы и седельные тягачи, нефтепродукты, сахар. Импортировалась хлопчатобумажная пряжа, нечесаное хлопковое волокно, сушеные фрукты.

В январе - июне 2021 года товарооборот достиг $82 млн (207,6% к уровню января - июня 2020 года), экспорт вырос до $80,4 млн (208,3%), импорт - до $1,6 млн (177,8%).

В Таджикистане действует более 20 субъектов товаропроводящей сети и дилеров белорусских предприятий. На базе АОЗТ "Агротехсервис" (Гиссарский район) налажена сборка тракторов ОАО "МТЗ" и прицепов ОАО "Бобруйскагромаш".-0-