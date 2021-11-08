Офис почетного консула Беларуси открылся в японской префектуре Хоккайдо

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В городе Хакодатэ японской префектуры Хоккайдо 8 ноября состоялась официальная церемония открытия офиса почетного консула Республики Беларусь. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве нашей страны в Японии.

В торжественной церемонии приняли участие депутаты парламента Японии, представители посольства Беларуси в Японии, отделения Генерального консульства Российской Федерации в Хакодатэ, администрации префектуры Хоккайдо, мэрии Хакодатэ, а также региональных общественных организаций и бизнес-ассоциаций, духовенства.

В своем выступлении почетный консул Республики Беларусь в префектуре Хоккайдо Масато Мацуура отметил, что благодаря открытию офиса можно будет прикладывать еще больше усилий для выстраивания двусторонних межрегиональных связей.

Решение о назначении почетного консула было принято в июне 2021 года. Приоритетными направлениями в работе почетного консула станет развитие двусторонних экономических, культурных, спортивных, а также межрегиональных связей.

Символично, что офис почетного консула расположен в городе Хакодатэ, в котором длительное время жила и трудилась семья известных детей белорусской земли Иосифа и Елизаветы Гошкевич.

Участники мероприятия возложили цветы к бюсту Иосифа Гошкевича и на могилу его супруги Елизаветы.-0-