Офис почетного консульства Беларуси во Львове приостановил работу до конца года

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почетное консульство Беларуси во Львове приостановило работу, рассказали корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Украине.

"В связи со складывающейся эпидемиологической ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции, с 17 ноября по 31 декабря временно прекращается работа офиса почетного консульства Беларуси во Львове", - отметили в белорусском загранучреждении.

Гражданам Беларуси на период временного прекращения работы почетного консульства рекомендуется обращаться по возникающим вопросам в консульский отдел посольства Беларуси в Украине.

В белорусской дипмиссии обратили внимание, что консульский прием в посольстве Беларуси в Киеве осуществляется по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам.

Дипломатические отношения между Беларусью и Украиной установлены 27 декабря 1991 года. Белорусское посольство в украинской столице функционирует с октября 1993 года. Между странами заключено более 200 международных договоров и других международно-правовых актов. Основополагающим документом, регулирующим двустороннее сотрудничество между Беларусью и Украиной, является Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве, подписанный в июле 1995 года и вступивший в силу в августе 1997 года.-0-