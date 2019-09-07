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Политика
07 сентября 2019, 18:13

Официальный Минск об обмене пленными между Россией и Украиной: очень значимый шаг, благородное дело

МИД. Фото из архива
МИД. Фото из архива

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве иностранных дел по просьбе журналистов прокомментировали состоявшийся масштабный обмен пленными между Россией и Украиной, сообщает БЕЛТА.

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"Сегодня наступил, наконец, тот волнительный день, когда мы уже с уверенностью можем сказать, что взаимное возвращение граждан Украины и России состоялось", - сказала уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Это очень значимый шаг, благородное дело. Мы искренне этому рады, прежде всего, по-человечески. Люди вернутся к своим родным и близким -  что может быть важнее?" - отметил начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Анатолий Глаз.

Он констатировал, что гуманитарный процесс сдвинулся с мертвой точки, а стороны напрямую достигли договоренности об обмене. "Мы считаем, что это очень положительные сдвиги, конкретное действие, выполнение важного пункта минских соглашений. И мы это горячо приветствуем", - подчеркнул официальный представитель МИД.

"Да, это первый шаг. Он всегда дается трудно. Президент Беларуси постоянно подчеркивал необходимость искренней заинтересованности всех сторон в урегулировании ситуации. Понимаем, что сегодня сдвинуть процесс с мертвой точки можно только, если начинать с малых шагов. Мы надеемся, что это позитивное движение продолжится и в конечном итоге приведет к главному результату - миру! Беларусь делала и будет делать для этого все от нее зависящее", - добавил Анатолий Глаз.-0-

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