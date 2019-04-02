Официальный визит Президента Египта в Беларусь ожидается в июне

2 апреля, Минск /Корр.БЕЛТА/. Официальный визит в Беларусь президента Египта Абделя Фаттаха аль-Сиси ожидается в июне. Об этом сегодня на открытии весенней сессии Палаты представителей заявил ее председатель Владимир Андрейченко, передает корреспондент БЕЛТА.

Планируется, что он выступит перед белорусскими парламентариями с речью. "Это будет первое выступление главы иностранного государства в Овальном зале", - отметил Владимир Андрейченко.

Он обратил внимание, что у белорусских парламентариев создается неплохой задел и для наращивания связей с государствами из разных регионов мира. "Этому способствуют консультации, которые мы активно ведем на полях межпарламентских организаций и на уровне групп дружбы, а также постоянные контакты с представителями влиятельных международных структур, деловых кругов и дипломатических миссий, аккредитованных в Беларуси", - пояснил он.

Белорусскую сторону удовлетворяет, как заинтересованно и по-деловому строится сегодня диалог с европейскими коллегами. Очень полезно, в частности, прошли переговоры с представителями парламентов Германии, Нидерландов, Швеции, напомнил спикер. Постоянный и продуктивный характер носят встречи с парламентариями КНР, их делегация в эти дни находится с визитом в Беларуси.

В целом международную программу весенней сессии парламента Владимир Андрейченко оценил как довольно напряженную. Он не стал перечислять все мероприятия, подчеркнув лишь, что каждое из них необходимо рассматривать как повод для закрепления позиций, достигнутых в продвижении национальных интересов. "Ключевой точкой приложения усилий здесь по-прежнему остаются торгово-экономические вопросы. Зачастую их решение упирается в проблему ВТО, присоединение к которой сулит Беларуси как немалые выгоды, так и очевидные риски. Депутаты подключились к изучению этой проблемы. И она должна стать предметом всестороннего анализа на семинаре, который планируется организовать совместно с Секретариатом ВТО", - напомнил спикер.-0-