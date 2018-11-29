Официальный визит в Беларусь Президента Узбекистана может состояться в 2019 году

29 ноября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в 2019 году может посетить Беларусь с официальным визитом. Об этом, отвечая на вопрос БЕЛТА, заявил журналистам посол этой страны в Беларуси Насирджан Юсупов.

"По всей вероятности, в январе будет определен график нашего Президента. В следующем году эта встреча состоится. Это будет первый официальный визит главы нашего государства в Беларусь. Мы сейчас очень тщательно готовимся. Белорусская сторона тоже к этому готовится. Есть много вопросов, которые нам надо решать", - сказал посол.

Дипломат рассказал, что на состоявшейся встрече с главой белорусского государства обсуждался ход реализации утвержденной ранее дорожной карты развития двустороннего сотрудничества. Он отметил, что уже есть позитивные результаты, в частности, существенно вырос товарооборот, набирает обороты и взаимодействие по другим направлениям. В частности, растет число узбекских граждан, получающих образование в белорусских вузах.

Посол Узбекистана в Беларуси Насирджан Юсупов и министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей

"В целом мы обговаривали и другие вопросы. Была очень дружеская и доверительная обстановка. Поговорили о том, что нам предстоит, над чем надо работать. Все результаты этой беседы я доведу до своего руководства. Узбекская сторона над этими вопросами тоже активно работает. Можно сказать, сверили часы", - отметил Насирджан Юсупов.-0-