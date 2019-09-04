Около 400 наблюдателей войдет в миссию от СНГ на парламентских выборах в Беларуси

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 400 наблюдателей войдут в миссию от СНГ на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва Беларуси. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.

В состав миссии войдут представители всех государств СНГ. "Планируем, что в ходе выборов их будет около 400 - долгосрочных и краткосрочных наблюдателей", - проинформировал Сергей Лебедев.

Во время встречи

Председатель ЦИК Лидия Ермошина

Заместитель руководителя Штаба Миссии наблюдателей от СНГ Евгений Козяк

Штаб миссии уже сформирован и приступил к работе. В его составе 12 человек, руководитель - первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский. Члены штаба присутствовали при формировании Минской городской и Минской областной избирательных комиссий, а также 37 окружных избирательных комиссий в Минске и столичном регионе.

"Мы сейчас приступили к регистрации долгосрочных наблюдателей, которые уже буквально с завтрашнего дня будут наблюдать за избирательным процессом, побывают во всех областях Беларуси", - отметил Сергей Лебедев.

Ожидается, что на выборах в Беларуси будут работать около 50 долгосрочных наблюдателей - аккредитованные в стране дипломаты из государств СНГ, представители Исполкома СНГ, союзные парламентарии. В дальнейшем в состав миссии будут включены парламентарии из стран СНГ, представители МПА СНГ, члены центральных избирательных комиссий.

Первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский

Руководитель аппарата Исполкома СНГ Бурутин Сергей

"Наша миссия будет достойной. Это люди опытные, зрелые, представители важных структур стран Содружества, - подчеркнул Сергей Лебедев. По словам председателя Исполкома СНГ, ее задача не в том, чтобы найти каких-то "жуков", недостатки и потом громко кричать, что здесь все неправильно, недемократично. "Наша задача, - выявив какие-то недостатки, недоработки, помочь как можно быстрее их устранить, способствовать открытости, демократичности избирательного процесса", - добавил он.

Сегодня председатель Центризбиркома Лидия Ермошина вручила Сергею Лебедеву удостоверение международного наблюдателя №1. Глава ЦИК подчеркнула, что избирательная кампания проходит в спокойном штатном режиме, все мероприятия проводятся в соответствии с календарным планом. В понедельник, 2 сентября, завершилось формирование окружных и территориальных избирательных комиссий - 110 и 7 соответственно. В них вошло сбалансированное количество представителей политических партий и общественных объединений, трудовых коллективов и граждан, которые выдвигались путем подачи заявлений. Все комиссии сформированы в максимальном составе - 13 человек. Общественные объединения и политические партии составляют более 72% представителей, вошедших в избиркомы. Формирование избирательных комиссий прошло открыто и демократично. Шло рейтинговое голосование за кандидатов, рассказала Лидия Ермошина.

Окружные комиссии приступили к работе, они уже могут принимать документы на регистрацию инициативных групп по сбору подписей по выдвижению кандидатов в депутаты. В воскресенье, 8 сентября, начнется выдвижение, оно продлится месяц.

Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября, в Совет Республики - на 7 ноября.-0-

Фото Рамиля Насибулина