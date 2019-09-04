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04 сентября 2019, 11:51

Около 400 наблюдателей войдет в миссию от СНГ на парламентских выборах в Беларуси

Председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев
Председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев
Новости темы "Парламентские выборы в Беларуси - 2019"
Брестская областная и окружные избирательные комиссии сформированы в максимальном составе
Представители партий составляют 19,1% от общего числа выдвиженцев в окружные избиркомы в Беларуси

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 400 наблюдателей войдут в миссию от СНГ на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва Беларуси. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает корреспондент БЕЛТА.

В состав миссии войдут представители всех государств СНГ. "Планируем, что в ходе выборов их будет около 400 - долгосрочных и краткосрочных наблюдателей", - проинформировал Сергей Лебедев.

Во время встречи
Во время встречи

Председатель ЦИК Лидия Ермошина
Председатель ЦИК Лидия Ермошина

Заместитель руководителя Штаба Миссии наблюдателей от СНГ Евгений Козяк
Заместитель руководителя Штаба Миссии наблюдателей от СНГ Евгений Козяк

Штаб миссии уже сформирован и приступил к работе. В его составе 12 человек, руководитель - первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский. Члены штаба присутствовали при формировании Минской городской и Минской областной избирательных комиссий, а также 37 окружных избирательных комиссий в Минске и столичном регионе.

"Мы сейчас приступили к регистрации долгосрочных наблюдателей, которые уже буквально с завтрашнего дня будут наблюдать за избирательным процессом, побывают во всех областях Беларуси", - отметил Сергей Лебедев.

Ожидается, что на выборах в Беларуси будут работать около 50 долгосрочных наблюдателей - аккредитованные в стране дипломаты из государств СНГ, представители Исполкома СНГ, союзные парламентарии. В дальнейшем в состав миссии будут включены парламентарии из стран СНГ, представители МПА СНГ, члены центральных избирательных комиссий.

Первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский
Первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский

Руководитель аппарата Исполкома СНГ Бурутин Сергей
Руководитель аппарата Исполкома СНГ Бурутин Сергей

"Наша миссия будет достойной. Это люди опытные, зрелые, представители важных структур стран Содружества, - подчеркнул Сергей Лебедев. По словам председателя Исполкома СНГ, ее задача не в том, чтобы найти каких-то "жуков", недостатки и потом громко кричать, что здесь все неправильно, недемократично. "Наша задача, - выявив какие-то недостатки, недоработки, помочь как можно быстрее их устранить, способствовать открытости, демократичности избирательного процесса", - добавил он.

Сегодня председатель Центризбиркома Лидия Ермошина вручила Сергею Лебедеву удостоверение международного наблюдателя №1. Глава ЦИК подчеркнула, что избирательная кампания проходит в спокойном штатном режиме, все мероприятия проводятся в соответствии с календарным планом. В понедельник, 2 сентября, завершилось формирование окружных и территориальных избирательных комиссий - 110 и 7 соответственно. В них вошло сбалансированное количество представителей политических партий и общественных объединений, трудовых коллективов и граждан, которые выдвигались путем подачи заявлений. Все комиссии сформированы в максимальном составе - 13 человек. Общественные объединения и политические партии составляют более 72% представителей, вошедших в избиркомы. Формирование избирательных комиссий прошло открыто и демократично. Шло рейтинговое голосование за кандидатов, рассказала Лидия Ермошина.

Окружные комиссии приступили к работе, они уже могут принимать документы на регистрацию инициативных групп по сбору подписей по выдвижению кандидатов в депутаты. В воскресенье, 8 сентября, начнется выдвижение, оно продлится месяц.

Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября, в Совет Республики - на 7 ноября.-0-

Фото Рамиля Насибулина

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выборы в Беларуси наблюдатели СНГ
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