Около 500 тыс. белорусских детей оздоровились в Италии за время дипотношений двух стран

26 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Около 500 тыс. белорусских детей оздоровились в Италии за период дипломатических отношений двух стран. Об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Италии в Беларуси Марио Джорджо Стефано Бальди сегодня во время онлайн-конференции в Национальном пресс-центре, посвященной белорусско-итальянскому сотрудничеству, передает корреспондент БЕЛТА.

Марио Джорджо Стефано Бальди отметил, что дипломатические отношения между двумя странами установлены в 1992 году. "Говорить об отношениях между Беларусью и Италией - это значит охватить почти 30 лет, - продолжил он. - Должен сказать, что отношения на протяжении всего этого периода имеют одну черту - они отличаются ростом".

"С того момента, когда мы установили дипломатические отношения, укрепились и гуманитарные связи. Начало 1990-х годов отмечено запуском оздоровительных поездок детей, пострадавших от последствий чернобыльской аварии. Был создан своеобразный большой гуманитарный мост, благодаря которому за прошедшие годы в Италии побывали около 500 тыс. белорусских детей. Они гостили в итальянских семьях, проводили каникулы. Это единственный в своем роде проект в мире", - сказал Марио Джорджо Стефано Бальди.

По его словам, гуманитарные контакты являются важным аспектом всестороннего взаимодействия, ведь именно межчеловеческие связи стали основополагающими в белорусско-итальянском сотрудничестве. "Это отношения дружбы, которые не зависят от правительств и не связаны с торговым оборотом. Это гарантия устойчивости партнерства между нашими странами", - заявил дипломат.-0-