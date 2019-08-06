Окружные избиркомы на парламентских выборах в Беларуси будут образованы по 2 сентября

6 августа, Минск /Корр.БЕЛТА/. Окружные избирательные комиссии на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва в Беларуси будут образованы по 2 сентября включительно. Об этом сегодня журналистам сообщила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый этап избирательной кампании - это формирование окружных, областных и Минской городской избирательных комиссий. "Образование их произойдет по 2 сентября включительно", - сказала Лидия Ермошина. Больше всего их будет в столице - 21 (20 окружных и Минская городская комиссия). Меньше всего в Гродненской, Могилевской областях - по 13 окружных комиссий и по одной областной.

Она пояснила, что претенденты на места в парламенте смогут начать подавать документы (первым делом о регистрации инициативных групп по сбору подписей избирателей для выдвижения) после образования окружных избирательных комиссий, то есть после 2 сентября.

Сегодня в Минске проходит заседание Центральной комиссии, на котором принимаются постановления по вопросам подготовки и проведения выборов в Национальное собрание Беларуси 7-го созыва. В частности, для проведения выборов депутатов Палаты представителей в Беларуси образуется 110 избирательных округов. В Брестской области - 16, в Витебской - 14, в Гомельской - 17, в Гродненской - 13, в Минской - 17, в Могилевской - 13, в Минске - 20. Количество округов по сравнению с 2016 годом не изменилось. В 2019 году средняя численность избирателей на округ составила 62,9 тыс. человек.

Кроме того, утверждены календарные планы организационных мероприятий выборов в Палату представителей и Совет Республики.-0-