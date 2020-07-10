Олег Гайдукевич: разговоры о возвращении к Конституции 1994 года - это маразм

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предложения некоторых претендентов на пост Президента о возвращении к Конституции 1994 года - это маразм. Такое мнение в эфире программы "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1" выразил заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич, сообщает БЕЛТА.

"Когда некоторые претенденты начали говорить о том, что надо вернуться к Конституции 1994 года, конечно, это маразм. Надо напомнить людям, что это была за Конституция, в какие времена она принималась и к чему привела. А я могу напомнить: началось жесткое противостояние законодательной и исполнительной власти", - сказал Олег Гайдукевич.

Политик отметил, что Александр Лукашенко, избравшись в 1994 году на пост Президента, получил всенародную поддержку в отличие от его оппонентов в Верховном Совете. "И все решения Президента стали мгновенно блокироваться, ветви власти не работали. Бардак был, ничего не работало в стране. И нам сейчас говорят о том, что надо вернуться к этому", - обратил внимание парламентарий.

В свою очередь директор - главный редактор издательского дома "СБ. Беларусь сегодня" Дмитрий Жук предложения о возврате Конституции 1994 года назвал "чистым хайпом". По его мнению, они рассчитаны на манипуляцию молодым поколением. "Мы и талоны помним, и бандитизм помним, и несчастные ларьки на улицах с бегающими крысами, и клетчатые сумки, которые таскали то в Польшу, то из Польши. А молодые ребята, которые придут голосовать, этого не видели и не знают. Попытка манипулирования и романтизация того периода - вот что они делали, проще говоря, просто врали", - считает он.

"В истории, наверное, не было такого регресса, когда страна возвращалась бы к законам прошедших десятилетий или столетий. С таким же успехом можно вернуть Статут ВКЛ и жить по этим дремучим сводам законов и говорить, что мы такие классные - вернулись к своим корням. Любой закон (будь то самый главный - Конституция) есть отражение потребностей и разумного", - подчеркнул директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Владимир Перцов.-0-