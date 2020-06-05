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05 июня 2020, 22:25

Олег Гайдукевич: выборы - это борьба программ, а не попытки любой ценой свалить власть

Олег Гайдукевич. Скриншот видео "Беларусь1"
Олег Гайдукевич. Скриншот видео "Беларусь1"

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выборы - это борьба программ, а не попытки любой ценой свалить власть. Такое мнение заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей, председатель Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич выразил в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Для меня выборы - это борьба идеологий, борьба программ, спор о геополитике, экономике, о том, какой должна быть Беларусь через 5-10-15 лет. На начальном этапе выборов я увидел, что этого нет сейчас, есть одна задача: любой ценой свалить власть, а потом разберемся. Об этом сейчас кричат везде", - сказал Олег Гайдукевич.

В начале предвыборной гонки политик, изначально заявивший о планах баллотироваться в президенты и даже начавший собирать подписи, решил все-таки снять свою кандидатуру. "Я должен был определиться, что важнее для меня: пиар или сохранить то, что мы сейчас имеем. Я для себя вывод сделал", - пояснил он свое решение.

"Второй момент. Люди должны знать правду: не бывает хороших революций: ни роз, ни тюльпанов, ни кастрюль, ни тапок. Революция - это всегда кровь и насилие. При любой революции люди живут плохо, а революционеры хорошо. Если мы это будем объяснять, я уверен, что мудрости у нашего народа всегда хватит", - подчеркнул депутат.-0-

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