ООН дает возможность услышать друг друга и договориться - Макей

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. ООН дает возможность услышать друг друга и договориться, чтобы предотвратить глобальный конфликт, используя диалог. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей во время онлайн-церемонии открытия выставки по случаю Международного дня делегата, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Виртуальная церемония открытия выставки, подготовленной МИД совместно с представительством ООН в Беларуси, состоялась сегодня на базе Национального исторического музея. Мероприятие приурочено к Международному дню делегата, который в этом году отмечается впервые, и 75-летию создания Организации Объединенных Наций.

Владимир Макей подчеркнул, что сегодня трудно представить мир без ООН. Несмотря на предъявляемые многими к ней претензии, организация остается безальтернативным механизмом мобилизации коллективной воли и формирования партнерств для решения насущных глобальных проблем.

"За ООН стоим мы - конкретные люди, делегаты. И ООН сегодня дает уникальную возможность услышать друг друга и договориться, чтобы предотвратить глобальный конфликт, используя единственно верный, оправдавший себя на практике способ - диалог", - сказал министр.

К участникам также обратились постоянный координатор ООН в Беларуси Иоанна Казана-Вишневецкий, директор Национального исторического музея Павел Сапотько, руководители дипломатических представительств государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН (Великобритания, Китай, Россия и США).

Иностранные дипломаты в своих выступлениях отметили непреходящую роль ООН в решении глобальных проблем особенно в современной ситуации и подтвердили приверженность своих стран ее целям и принципам. В этой связи они отметили необходимость совместных усилий всех стран для успешного преодоления современных вызовов и угроз.

Вниманию участников мероприятия было представлено видеопоздравление от генерального секретаря ООН по случаю Международного дня делегата.

С учетом дистанционного характера выставки сотрудники музея организовали виртуальную экскурсию. В экспозицию вошли исторические фотографии об участниках конференции в Сан-Франциско, включая делегацию Беларуси, а также предоставленные дипломатическим корпусом в Минске материалы об участии их государств в работе ООН. На выставке демонстрируются также экспонаты музея дипломатической службы МИД Беларуси, личные вещи ветеранов министерства.

Международный день делегата открыл в Беларуси серию мероприятий, приуроченных к 75-летию ООН.-0-

Фото МИД