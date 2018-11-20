Операция "Нелегал" выявила в странах ОДКБ более 143 тыс. нарушений миграционных правил

20 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Организации Договора о коллективной безопасности подведены итоги проведения региональной операции по противодействию незаконной миграции "Нелегал-2018", сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"В результате скоординированных действий компетентных органов государств - членов ОДКБ во время операции "Нелегал-2018" было выявлено свыше 143 тыс. нарушений миграционного законодательства, из которых свыше 110 тыс. связаны с нарушением порядка въезда, выезда и пребывания иностранных граждан и свыше 33 тыс. - с нарушениями установленного порядка осуществления мигрантами трудовой деятельности, - отметил пресс-секретарь. - За организацию незаконной миграции правоохранительными органами государств - членов организации возбуждено 3 615 уголовных дел".

Практические мероприятия по противодействию незаконной миграции в формате организации в 2018 году впервые были организованы и проведены в статусе постоянно действующей региональной операции государств - членов ОДКБ "Нелегал-2018". Ее замыслом предусматривались широкомасштабные мероприятия, нацеленные на решение практических задач по выявлению и пресечению каналов незаконной миграции, а также иных противоправных деяний, связанных с незаконной миграцией, совершенствование механизмов практического взаимодействия компетентных органов на национальном (межведомственном) и региональном (межгосударственном) уровнях в интересах планирования и проведения скоординированных мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению незаконной миграции.

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях миграционного законодательства правоохранительными органами, участвующими в операции, наложено штрафов на сумму около $5 млн. Задержано 443 лица, находившихся в международном розыске, а также выявлено 399 подозрительных финансовых операций произведенных иностранными гражданами на сумму свыше $2 млн. Кроме того, возбуждено 5 398 уголовных дел по иным преступлениям, выявленным во время "Нелегал-2018", в том числе связанным с незаконным оборотом наркотиков - 2 665 дел; с незаконным оборотом оружия - 343 дела; с незаконным пересечением госграницы - 238 дел; с преступлениями экстремистской направленности и террористического характера - 30 дел.

"По оценкам компетентных органов государств - членов ОДКБ проведение в 2018 году региональной операции "Нелегал" способствовало стабилизации миграционной ситуации на территории государств - членов организации, в том числе в преддверии проведения в России чемпионата мира по футболу; пресечению каналов незаконной миграции, а также иных противоправных деяний, связанных с незаконной миграцией; выстраиванию устойчивой комплексной системы национальной и региональной безопасности в государствах - членах ОДКБ, а также укреплению коллективной безопасности в целом", - резюмировал Владимир Зайнетдинов.-0-