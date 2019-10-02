Опубликован список кандидатов в сенаторы от Минской области

2 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Список восьми кандидатов в Совет Республики от Минской области опубликован на сайте Центризбиркома, сообщает БЕЛТА.

Все кандидаты беспартийные. Двое из претендентов - генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый и директор Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Олег Суконко - рассчитывают представлять столичный регион в Совете Республики уже не первый срок.

В числе выдвиженцев также оказались начальник главного управления юстиции Миноблисполкома Александр Бачило, председатель Борисовского районного объединения организаций профсоюзов, входящих в ФПБ, Елена Зябликова, директор средней школы №14 Молодечно Калина Капуцкая, генеральный директор агрокомбината "Дзержинский" Владимир Лукьянов, председатель Миноблсовета депутатов Наталья Якубицкая, депутат Палаты представителей Национального собрания шестого созыва Валерий Гайдукевич.

С 9 по 13 октября пройдет регистрация кандидатов в члены Совета Республики. Выборы в верхнюю палату парламента назначены на 7 ноября. Сенаторов выбирают местные Советы депутатов. Всего выдвигаются восемь кандидатов от каждой области и восемь от Минска, еще восемь назначает Президент.-0-