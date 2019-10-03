Опубликован список кандидатов в сенаторы от Могилевской и Гомельской областей

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Список кандидатов в Совет Республики от Могилевской и Гомельской областей опубликован на сайте Центризбиркома, сообщает БЕЛТА.
Все кандидаты от Могилевской области беспартийные. В числе выдвиженцев - председатель правления ОАО "АСБ "Беларусбанк" Виктор Ананич, директор ОАО "Красный пищевик" Сергей Анюховский, первый секретарь Центрального комитета БРСМ Дмитрий Воронюк, проректор по учебной работе Могилевского государственного университета имени А.А.Кулешова Олег Дьяченко.
Кандидатами в сенаторы также выдвинуты: генеральный директор государственного производственного объединения по топливу и газификации "Белтопгаз" Алексей Кушнаренко, главврач Могилевской областной детской больницы Игорь Каско, начальник Могилевского института Министерства внутренних дел Валерий Полищук, директор УКСП "Совхоз "Доброволец" Олег Портник.
Шесть кандидатов от Гомельской области беспартийные. Председатель Гомельской областной организации Белорусского Общества Красного Креста Алла Смоляк является членом Коммунистической партии Беларуси.
В числе выдвиженцев также художественный руководитель заслуженного любительского коллектива Беларуси народного цирка имени Валерия Абеля ГУ "Дворец культуры "Костюковка" Татьяна Абель, заведующий отделением микрохирургии глаза №1 Гомельской областной специализированной клинической больницы Владимир Котович, председатель Гомельского областного объединения профсоюзов ФПБ Алексей Неверов, директор КСУП "Совхоз-комбинат "Заря" Олег Слинько, главный редактор газеты "Свабоднае слова" Андрей Шишкин, начальник Гомельской таможни Феликс Яшков.
С 9 по 13 октября пройдет регистрация кандидатов в члены Совета Республики. Выборы в верхнюю палату парламента назначены на 7 ноября. Сенаторов выбирают местные Советы депутатов. Всего выдвигаются восемь кандидатов от каждой области и восемь от Минска, еще восемь назначает Президент.-0-