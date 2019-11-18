18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Домыслы, провокации и ложь не должны быть основой наблюдения. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

"Домыслы, провокации и ложь не должны быть основой наблюдения. Это непорядочно по отношению к своей стране, людям и искажает реальную картину выборов в глазах международной общественности. Объективная и взвешенная оценка предполагает, что наблюдатель видит и фиксирует как положительные моменты, так и те вопросы, которые необходимо поправить. Но именно исправить, чтобы привести процесс в соответствие с законодательством, а не устроить скандал ради личного пиара или политического заказа", - сказал Михаил Орда.

Председатель ФПБ отметил, что наблюдение за парламентскими выборами проводили более 38 тыс. национальных наблюдателей, которые были аккредитованы от политических партий и общественных объединений различных взглядов. От профсоюзов - более 9 тыс. человек. "Все на равных условиях могли следить за ходом избирательной кампании. Но одни пришли объективно оценить ситуацию, а другие изначально были настроены на негатив и отрицание всего положительного, - подчеркнул он. - Некоторые организации стали использовать этот институт для того, чтобы провоцировать и создавать конфликты, и шли на участок исключительно для этого. В результате искажали и подавали заведомо ложную информацию".

Михаил Орда добавил, что большинство белорусов, принявших участие в выборах, на собственном примере видели, что выборы проходили на хорошем организационном уровне. "Каждый человек мог свободно сделать тот выбор, который считает правильным. Об этом говорят и профсоюзные наблюдатели, присутствовавшие практически на каждом избирательном участке", - заявил он.-0-