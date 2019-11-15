Организаторы выборов в Беларуси ставят во главу угла работу с избирателями - глава Минского облизбиркома

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 15 ноября 2019
Минск Сплошная облачность +4°C
Версия для слабовидящих
Новости
18:57 Обновленный закон о таможенном регулировании облегчит условия для ведения бизнеса - Сенько Экономика
18:50 Исполнители из 10 стран примут участие в фестивале "Январские музыкальные вечера" Афиша
18:47 Саммит "нормандской четверки" запланирован на 9 декабря В мире
18:47 Белорусские новаторы заняли три первых места в финале проекта "100 идей для СНГ" Общество
18:36 Хоккеисты "Немана" победили "Донбасс" в овертайме стартового матча Континентального кубка IIHF Спорт
18:22 Беларусь и Туркменистан обсудили возможности сотрудничества в сфере IT и интернет-торговли Экономика
18:15 Витебчанин пытался дать сотрудникам ГАИ взятку Происшествия
18:07 Назначен новый премьер-министр Польши В мире
17:55 Более 670 представителей СМИ получили аккредитацию в инфоцентре ЦИК Политика
17:46 Белорусский лыжник Александр Воронов выбыл в полуфинале классического спринта на турнире в Финляндии Спорт
17:37 Бывших топ-менеджеров БелОМО приговорили к 5 и 3 годам лишения свободы Происшествия
17:27 Правоохранители задержали группу орудовавших в РФ белорусских автоворов Происшествия
17:24 В Беларуси у врачей-наркологов наблюдаются более 12,8 тыс. человек Общество
17:23 Минский городской онкодиспансер планируют преобразовать в клинический онкоцентр Регионы
17:14 НДС и налоги от ВЭД составили в январе-сентябре более половины доходов бюджета Беларуси Экономика
17:10 Рогачевский МКК начал расфасовывать сгущенное молоко в пакеты флоу-пак Регионы
16:53 Акция "Цени свое здоровье!" пройдет в аптеках и на предприятиях Минска 20 ноября Регионы
16:53 На "Дажынках" в Могилеве наградили коллективы столовых за организацию питания во время жатвы Регионы
16:48 Макей и Лебедев обсудили организацию наблюдения за парламентскими выборами по линии СНГ Политика
16:47 СК с начала года возбудил более 3,9 тыс. дел за незаконный оборот наркотиков Происшествия
16:45 Организаторы выборов в Беларуси ставят во главу угла работу с избирателями - глава Минского облизбиркома Политика
16:41 Беларусь находится среди мировых лидеров по производству льноволокна, ржи и клюквы Экономика
16:39 БРСМ организует на избирательных участках семейные интерактивы Общество
16:33 Повный: белорусы не узурпируют Великую Победу и празднуют ее вместе со всеми Общество
16:31 Лучших хлеборобов Могилевской области чествовали на "Дажынках" Регионы
16:29 Глава миссии ШОС: наблюдать за выборами в парламент Беларуси для нас высокая честь и ответственность Политика
16:24 Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-октябре выросло на 2% Экономика
16:15 Реальные денежные доходы белорусов в январе-сентябре выросли на 6,8% Общество
16:10 Орденом Матери награждены 85 жительниц Минской области Президент
16:09 Instagram начал тест нового дополнения Технологии
Все новости
Все новости
Политика
15 ноября 2019, 16:45

Организаторы выборов в Беларуси ставят во главу угла работу с избирателями - глава Минского облизбиркома

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Парламентские выборы в Беларуси - 2019"
Более 670 представителей СМИ получили аккредитацию в инфоцентре ЦИК
БРСМ организует на избирательных участках семейные интерактивы

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы выборов в Беларуси ставят во главу угла работу с избирателями. Об этом сегодня журналистам заявила председатель Минской областной избирательной комиссии Оксана Таранда, передает корреспондент БЕЛТА.

Оксана Таранда рассказала, что в участковых, окружных и Минской областной избирательных комиссиях зарегистрировано более 3,5 тыс. наблюдателей. Им предоставлен широкий круг возможностей. Однако говорить, что избирательные комиссии работают на наблюдателей неправильно, подчеркнула она. "Мы работаем на избирателей, которые сейчас, во время досрочного голосования, а также в основной день, 17 ноября, придут на избирательные участки", - отметила председатель Минской областной избирательной комиссии.

В столичном регионе зарегистрировано 67 кандидатов в депутаты. Безальтернативных округов нет. Минимальное число претендентов на места в парламенте три, максимальное - шесть. На встрече с делегацией Межпарламентской ассамблеи государств СНГ Оксана Таранда рассказала, что среди кандидатов в депутаты в Минской области - представители разных политических партий, люди разных возрастов и профессий (руководители, парикмахеры, риелторы).

Наблюдатели МПА СНГ во время встречи интересовались ходом предвыборной агитации, в частности, спрашивали, как финансируются ее мероприятия. Ряд вопросов касался досрочного голосования, как оно организовано, кто обычно принимает в нем участие. На все вопросы члены комиссии получили исчерпывающие ответы.

Исполняющая обязанности директора Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан стран МПА СНГ Екатерина Голоулина рассказала, что эксперты от МПА наблюдали в Беларуси за регистрацией кандидатов в депутаты, агитационной кампанией. "Пока мы можем констатировать, что вся деятельность, которая осуществляется в ходе избирательной кампании ее участниками, соответствует избирательному законодательству", - резюмировала она.

Аккредитацию на выборах депутатов Палаты представителей получили 49 наблюдателей от МПА СНГ. Они будут работать в Минской, Гродненской областях, Минске, а также на участках, открытых за рубежом.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
выборы в Беларуси Минская область наблюдатели
Новости рубрики Политика
Павел Легкий Более 670 представителей СМИ получили аккредитацию в инфоцентре ЦИК
Во время встречи. Фото МИД Макей и Лебедев обсудили организацию наблюдения за парламентскими выборами по линии СНГ
Фото из архива Глава миссии ШОС: наблюдать за выборами в парламент Беларуси для нас высокая честь и ответственность
Игорь Бузовский Бузовский: яркая политическая реклама, буффонада, хайп и спекуляция на грязи - это тактика, ведущая в никуда
Фото из архива Руководство миссий наблюдателей от СНГ и ОБСЕ на выборах в Беларуси планируют встречу 17 ноября
Сергей Лебедев. Фото из архива Лебедев: у миссии СНГ положительное впечатление о ходе досрочного голосования в Беларуси
Главное
Александр Лукашенко Инвесторы озвучили требования по дрожжевому заводу в Слуцке. Лукашенко решил лично разобраться в вопросе
Более 670 представителей СМИ получили аккредитацию в инфоцентре ЦИК
"Великий камень" признан самым быстрорастущим индустриальным парком в мире
Продолжается прием заявок для участия в информационно-образовательных встречах по развитию бизнеса
Топ-новости
Глава миссии ШОС: наблюдать за выборами в парламент Беларуси для нас высокая честь и ответственность
Президентский спортивный клуб принят в Международную ассоциацию спорта для всех
Орденом Матери награждены 85 жительниц Минской области
Беларусь представит линейку беспилотников на выставке Dubai Airshow 2019
Звезда мирового дизайна Карим Рашид наградил два проекта белорусского застройщика
Беларусь с 2020 года откажется от выпуска биодизельного топлива
РЕПОРТАЖ: Закупаются все топовые рестораны, а Баба Рая привлекает молодежь: как Комаровка меняет имидж
Рогачевский МКК начал расфасовывать сгущенное молоко в пакеты флоу-пак
Министр обороны наградил лучших срочников
В Минске приступили к монтажу главной новогодней елки Беларуси
Саммит ОДКБ пройдет в Бишкеке 27-28 ноября
Перукуа: Беларусь - особое энергетическое пространство
Афиша выходного дня: культурная программа для избирателей, соревнования конькобежцев и Gomel Fest
В Беларуси каждый подросток своевременно получает психологическую помощь - Минздрав
"Финансовая азбука" вместе с Белинвестбанком: как защитить денежные средства на карточке
Афиша
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Содействие занятости населения Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.