Организаторы выборов в Беларуси ставят во главу угла работу с избирателями - глава Минского облизбиркома

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организаторы выборов в Беларуси ставят во главу угла работу с избирателями. Об этом сегодня журналистам заявила председатель Минской областной избирательной комиссии Оксана Таранда, передает корреспондент БЕЛТА.

Оксана Таранда рассказала, что в участковых, окружных и Минской областной избирательных комиссиях зарегистрировано более 3,5 тыс. наблюдателей. Им предоставлен широкий круг возможностей. Однако говорить, что избирательные комиссии работают на наблюдателей неправильно, подчеркнула она. "Мы работаем на избирателей, которые сейчас, во время досрочного голосования, а также в основной день, 17 ноября, придут на избирательные участки", - отметила председатель Минской областной избирательной комиссии.

В столичном регионе зарегистрировано 67 кандидатов в депутаты. Безальтернативных округов нет. Минимальное число претендентов на места в парламенте три, максимальное - шесть. На встрече с делегацией Межпарламентской ассамблеи государств СНГ Оксана Таранда рассказала, что среди кандидатов в депутаты в Минской области - представители разных политических партий, люди разных возрастов и профессий (руководители, парикмахеры, риелторы).

Наблюдатели МПА СНГ во время встречи интересовались ходом предвыборной агитации, в частности, спрашивали, как финансируются ее мероприятия. Ряд вопросов касался досрочного голосования, как оно организовано, кто обычно принимает в нем участие. На все вопросы члены комиссии получили исчерпывающие ответы.

Исполняющая обязанности директора Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан стран МПА СНГ Екатерина Голоулина рассказала, что эксперты от МПА наблюдали в Беларуси за регистрацией кандидатов в депутаты, агитационной кампанией. "Пока мы можем констатировать, что вся деятельность, которая осуществляется в ходе избирательной кампании ее участниками, соответствует избирательному законодательству", - резюмировала она.

Аккредитацию на выборах депутатов Палаты представителей получили 49 наблюдателей от МПА СНГ. Они будут работать в Минской, Гродненской областях, Минске, а также на участках, открытых за рубежом.-0-