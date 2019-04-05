От кооперации до региональных проектов - Беларусь и Турция развивают новые формы сотрудничества

Президент Беларуси Александр Лукашенко в нынешнем апреле планирует совершить визит в Турцию. В настоящее время в обеих странах активно готовятся к этому событию, которому сопутствуют контакты как на уровне правительств, так и бизнес-кругов. Конкретная повестка дня переговоров пока не озвучена, однако можно с уверенностью сказать, что в центре внимания будут не только политические вопросы, но и торгово-экономическое взаимодействие, его наполнение новыми взаимовыгодными проектами. О подробностях ожидаемого визита и потенциальных точках роста в белорусско-турецких отношениях в интервью корреспонденту БЕЛТА рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Турции Андрей Савиных.

- Как бы вы охарактеризовали повестку предстоящего визита Президента Беларуси в Турцию? Чего в ней больше - политики, вопросов гуманитарного взаимодействия или торгово-экономического сотрудничества?

- Повестка дня визита носит сбалансированный характер и включает в себя вопросы из всех перечисленных вами сфер. Но я хочу обратить внимание на более важный аспект. В международной практике уже на протяжении многих столетий визиты на высшем уровне являются уникальной и весьма результативной формой развития отношений. Встреча глав двух суверенных государств носит комплексный и системный характер. При этом акцент делается не только на обсуждении текущих вопросов, но в большей степени на согласовании общих подходов и ценностей, которые будут определять ход развития двусторонних отношений на годы вперед. Визит высшего уровня - это весьма действенный инструмент, формирующий фундамент доверия и взаимопонимания, что является необходимым условием для согласования позиций по наиболее острым вопросам мироустройства.

Предстоящий визит Президента Беларуси в Турцию в полной мере соответствует всем обозначенным критериям. Не будет преувеличением сказать, что его содержание последовательно формировалось обеими сторонами в течение нескольких лет.

Общественность сможет оперативно оценить тактические итоги визита по сообщениям СМИ. Но многие договоренности, имеющие стратегический характер, будут постепенно проявлять себя в течение нескольких, если не многих лет.

- Во время визита в Беларусь Реджепа Тайипа Эрдогана в 2016 году ставилась цель достичь совместного товарооборота в $1 млрд. Можно сказать, что задача почти выполнена: итоги прошлого года - $984 млн. Однако сальдо для Беларуси сложилось отрицательным в размере $618 млн. То есть, пока еще нет сбалансированности товарооборота. Какие усилия предпринимаются в этом направлении, и за счет чего можно укрепить позиции отечественных экспортеров на турецком рынке?

- Вопрос сбалансированности товарооборота является приоритетным и для Беларуси, и для Турции. Обе стороны считают это важным условием устойчивости наших экономических отношений в долгосрочной перспективе. Обе стороны готовы затрачивать необходимые усилия на решение этого вопроса. Тут главное определить стратегию и мероприятия, которые дадут устойчивый результат. Эти вопросы активно обсуждаются в различных форматах - на заседаниях межправительственной экономической комиссии, рабочей группы по промышленно-технологическому сотрудничеству, совету делового сотрудничества и других.

С моей точки зрения, для увеличения объемов белорусского экспорта и нашего постоянного присутствия на турецком рынке нужно обратить особое внимание на секторы сельскохозяйственной, дорожной и коммунальной техники. В этих секторах существуют отдельные товарные ниши, где мы дополняем турецких производителей и можем выстраивать с ними кооперационные цепочки.

Возможная выигрышная стратегия для белорусских производителей - это создание в Турции сборочных производств. Мы также отмечаем здесь очевидное совпадение подходов. Турецкие власти стремятся развивать производственную деятельность на своей территории, предоставляя партнерам серьезные льготы и субсидии. Складывается интересный парадокс - стоимость создания сборочного производства в Турции сравнима с расходами на товаропроводящую сеть в корреляции с объемами поставок. Наличие собственного производства позволяет также оперативно адаптировать комплектацию техники под нужды местных потребителей, снижать себестоимость за счет местных поставщиков. Местное производство позволяет обеспечить доступ белорусской техники на рынок ЕС по турецкому сертификату ATR, а также на рынки 21 страны мира, с которыми у Турции заключены соглашения о свободной торговле и имеются отработанные транспортные маршруты доставки продукции.

Для наглядности приведу несколько конкретных примеров. В северо-восточном регионе Турции на высоте 2 км над уровнем моря проживают около 6 млн человек. Зима длится более 6 месяцев с обильными снегопадами, средняя температура - минус 15 - минус 20 градусов. Местных производителей снегоуборочной техники нет. Тут весьма кстати будет снегоуборочная техника "Амкодор". За последний год уже поставлено две снегоуборочные машины, которые достаточно неплохо отработали сезон. Сегодня нужно методично и активно развивать этот успех.

Ежегодно Турция импортирует кормоуборочную технику на $200 млн. Новая модель белорусского комбайна производства "Гомсельмаш" КВК-8060 попадает в класс техники, у которой нет местных конкурентов. Мы надеемся, что уже этой весной комбайн будет успешно испытан в Турции. А далее от отдельных продаж, позволяющих протестировать рынок, нужно сразу переходить к сборочному производству и росту объемов поставок.

Турция является крупным производителем тракторов, но при этом импортирует эту технику на сумму более $460 млн в год. В этом году в Кырыккале под Анкарой начинает свою работу сборочное производство МТЗ совместно с Гянджинским автомобильным заводом. Я уверен, что это предприятие сможет выйти на приличные объемы производства и занять весомое место на турецком рынке.

Сегодня белорусская сторона также инициирует работу по подписанию соглашения об экспортном кредитовании поставок белорусской техники между ОАО "Банк развития Республики Беларусь" и одним из турецких банков. Такие экспортные инструменты широко используются в международной практике и доказали свою эффективность. Это соглашение откроет возможности для поставок автомобилей БелАЗ на турецкие угольные карьеры. Ранее мы проигрывали нашим конкурентам в основном из-за схем кредитования потребителей.

Я убежден, что с течением времени наши производители сумеют закрепиться на турецком рынке, а наша торговля приобретет сбалансированный характер. Тем более наши возможности на деле гораздо шире приведенных примеров.

- Насколько удачно сейчас выстроена логистика для развития двусторонней торговли? Несколько лет назад велась речь о создании "зеленого" коридора для создания максимально благоприятных условий для оформления грузов, которые доставляются автомобильным транспортом. Удалось ли запустить этот проект и что еще нужно сделать, чтобы приблизить производителей и потребителей продукции в Беларуси и Турции? Может быть, увеличить число авиарейсов и расширить географию полетов?

- На этом направлении мы достигли определенных результатов. Рост турецкого экспорта в Беларусь является этому косвенным подтверждением. Тут я хочу подчеркнуть, что для грузового автомобильного транспорта территория Беларуси является оптимальной "точкой входа" в таможенное пространство Евразийского экономического союза. Турецкие товары на сумму около $350 млн проходят через логистическую систему Беларуси и направляются дальше на территорию ЕАЭС, а иногда и стран Северной Европы. Это обеспечивает нам дополнительный заработок на транспортных и логистических услугах. За это мы можем благодарить географию и систему "зеленого" коридора. Эта система еще не использует в полной мере все заложенные в нее возможности. Я уверен, что в этом году мы увидим продолжение этих позитивных тенденций. Тут я хочу подчеркнуть, что речь идет только о легальных грузах, которые никоим образом не нарушают санкционные режимы и полностью прозрачны для таможенных служб наших партнеров по ЕАЭС.

А если говорить о перспективах на будущее, то я хотел бы выделить несколько проектов, направленных на развитие инфраструктуры наших торговых и кооперационных связей. Мы активно ведем переговоры с турецкой стороной о создании банка с турецким капиталом на территории Беларуси. Это системный вопрос. Появление такого банка позволит не только финансировать торговую и производственную деятельность турецких компаний, но и расширить использование национальных валют в наших экономических отношениях. А это будет способствовать макроэкономической стабильности и устойчивости к внешним кризисным шокам для экономик обеих стран. В настоящий момент также прорабатывается стратегический транспортный проект по развитию грузового сообщения по реке Днепр между Беларусью и Турцией со строительством порта и сопутствующей инфраструктуры в поселке Нижние Жары Гомельской области. Мы рассчитываем вдвое снизить стоимость перевозок между нашими странами. Перспективы осуществления указанного проекта уже обсуждаются с турецкой стороной на межгосударственных встречах и на корпоративном уровне. Значение этих проектов для развития наших отношений с Турцией трудно переоценить.

- В Анкаре в апреле пройдет и турецко-белорусский бизнес-форум. Анонсировались переговоры с турецкими партнерами, в том числе в таких перспективных сферах, как машиностроение, металлообработка, нефтехимия, деревообработка и производство мебели, легкая промышленность, строительство и производство стройматериалов, информационно-коммуникационные технологии, логистика, туризм. Спектр интересов действительно широк, но есть ли основания ожидать каких-либо значимых, прорывных договоренностей?

- Деловая среда не терпит суеты. Если внимательно посмотреть на любой успешный проект, то становится понятным, что фазе быстрого развития всегда предшествует длительная и кропотливая подготовительная работа. Такая работа ведется деловыми кругами по разным направлениям. Серьезные резервы скрыты в сфере информационных технологий, производстве автомобильных компонентов, приборов, медицинской техники, электрооборудования. Думаю, что в этих областях и надо ждать прорывных проектов в ближайшие годы.

- Если говорить о турецких инвестициях в Беларуси, то, конечно, в первую очередь приходят на ум крупные проекты в сфере строительства, в области телекоммуникаций. Как развивается взаимодействие в данном направлении, в каких сферах сейчас присутствует наибольший потенциал для взаимного инвестирования?

- В этой сфере ключевым направлением является привлечение турецких производителей к открытию собственных производств на территории свободных экономических зон Беларуси. У нас уже работают турецкие предприятия, производящие резинотехнические изделия, электросварные трубы различных профилей, радиаторы, гигиенические средства. Но в этой сфере у нас еще много пространства для развития.

Каждый турецкий бизнесмен, который работает на рынках ЕАЭС, хорошо знает возможности и потребности этого рынка. Перенос производств на белорусскую территорию позволяет локализовать многие производственные операции и снизить себестоимость.

В контактах с турецкими бизнесменами нам нужно делать акцент на демонстрации условий производственной деятельности в Беларуси, наличии смежных предприятий, квалифицированных инженеров, транспортной инфраструктуры. Убежден, что успешные примеры хозяйственной деятельности одних турецких бизнесменов будут генерировать устойчивый и постоянно растущий интерес со стороны других компаний. Это кропотливая работа, и мы ее уже делаем. Каждый год посольство организует десятки масштабных презентационных мероприятий в промышленных палатах, организованных промышленных зонах Турции. Хочу отметить, что в этих форумах, семинарах, днях белорусской экономики часто участвуют представители отечественных компаний и региональных отделений БелТПП.

- В конце апреля в Пекине пройдет Второй форум международного сотрудничества "Один пояс - один путь". Этот глобальный китайский проект вовлек в свою орбиту многие страны, в числе которых Беларусь и Турция. Видите ли вы возможные точки сопряжения в белорусско-турецком сотрудничестве в рамках этой инициативы?

- Я хотел бы обратить внимание, что наши китайские партнеры развивают сразу два шелковых пути - традиционный южный, который проходит через Турцию, и северный шелковый путь, который идет через Россию и Беларусь в Германию и к Балтийскому морю. Оба пути могут быть связаны в середине маршрута с севера на юг. Такая транспортная хорда придает транспортным потокам дополнительную гибкость и открывает новые возможности. Благодаря географии ключевую роль в таком проекте могут играть две страны - Турция и Беларусь. Речь идет о создании устойчивых транспортных коридоров с использованием всех видом транспорта, включая водный маршрут по Днепру и Черному морю.

Наши турецкие партнеры это хорошо понимают, поэтому транспортное сотрудничество является приоритетной сферой взаимодействия. Приятно осознавать, что эта работа направлена на возрождение древнего торгового пути из Балтийского моря в Черное, имеющего более чем тысячелетнюю историю и игравшего важную роль для торговых связей наших земель со всем известным тогда миром.

- Как в Беларуси, так и в Турции реализуются проекты по строительству атомных электростанций по российским технологиям. И если в Беларуси уже в скором времени ожидается запуск первого энергоблока, то строительство турецкой АЭС "Аккую" пока еще на начальной стадии. Обсуждается ли возможность обмена опытом или участия белорусских специалистов в реализации этого проекта в Турции по линии сотрудничества с Росатомом?

- Мы работаем с турецкой стороной над согласованием проекта межправительственного соглашения, которое в том числе предусматривает обмен информацией о ядерных объектах. У специалистов соответствующего профиля такие связи всегда вызывают повышенный интерес. Мы с Турцией одновременно становимся участниками атомной энергетики. Тут есть чем поделиться.

Также в рамках межвузовского сотрудничества мы можем предложить нашим партнерам подготовку высококвалифицированных кадров для атомной отрасли на базе четырех белорусских вузов. Давайте не будем забывать, что белорусский опыт в области ядерных исследований, который требует соответствующей научной и образовательной школы, существенно превосходит наш производственный атомный потенциал. Хотя надо отметить, что с пуском БелАЭС ситуация уравняется.

- Насколько наши страны продвинулись в развитии гуманитарного сотрудничества? Знаю, что в последнее время достаточно активно развиваются межвузовские контакты, состоялся ряд визитов.

В 2017/2018 учебном году в учреждениях высшего образования Беларуси обучались 178 граждан Турции. Мы исходим из того, что каждый турецкий гражданин, получивший образование в Беларуси, до конца жизни будет связан с нашей страной и будет в жизни работать своего рода народным послом, сближая наши народы. Я считаю такое сотрудничество крайне мощным инструментом сближения народов.

Сегодня мы инициируем вопрос о создании совместных учебных программ между белорусскими и турецкими вузами, при успешном завершении которых выпускник получал бы двойной диплом, автоматически признаваемый в Турции. Перспективным проектом могло бы стать создание совместного факультета белорусского и турецкого вузов, например, в области информатики и радиоэлектроники. Белорусские возможности в этом секторе хорошо известны и получили мировое признание.

Хотелось бы подчеркнуть, что система высшего образования Беларуси по большинству качественных параметров превосходит системы высшего образования многих стран - участниц СНГ и сопоставима с системами развитых стран Европы. Наши турецкие партнеры это хорошо понимают. Ряд университетов как с белорусской, так и с турецкой стороны уже вовлечены в проработку имеющихся возможностей. В сентябре 2018 года во время визита делегации БГТУ в Турцию были подписаны соглашения о сотрудничестве с Университетом Мармара (Стамбул) и Университетом имени Ататюрка (Эрзурум).

Во время визита делегации Анкарского университета в Беларусь в октябре 2018 года на встречах с ведущими вузами были рассмотрены приоритетные формы и направления межвузовского сотрудничества, а также обсуждены варианты создания совместных образовательных программ.

В рамках участия в международной образовательной выставке Akare International Education Fairs в марте 2019 года делегация Белорусского государственного университета провела ряд встреч в образовательных учреждениях Стамбула, Анкары и Измира. В частности, достигнута договоренность с университетами Измира о создании совместных учебных программ.

Будем надеяться, что число студенческих обменов между нашими странами будет устойчиво возрастать.

Владимир МАТВЕЕВ,

БЕЛТА.-0-