От размещения ракет США до международной безопасности - что обсуждали в Минске Лукашенко и Патрушев

Во время встречи
10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Изменения в международной и региональной безопасности обсуждены на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым. Об этом сообщил сегодня журналистам российский чиновник по итогам встречи, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы с ним поговорили о вопросах стратегической стабильности, о тех изменениях, которые происходят в международной и региональной безопасности, как их надо учитывать, какие новые вызовы и угрозы и какое влияние они оказывают, как надо реагировать на те действия, которые совершают наши партнеры", - сказал Николай Патрушев.
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