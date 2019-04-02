Отношения Беларуси и России выдержали испытание временем - Тимофеева

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отношения Беларуси и России выдержали испытание временем, и они укрепляются. Об этом заявила журналистам заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Ольга Тимофеева перед торжественным мероприятием во Дворце Республики, посвященным Дню единения народов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня мы видим на улицах Минска и Москвы государственные флаги. Для Беларуси и России единение народов - действительно праздник. Договор, который был подписан 20 лет назад, стал основой правовой интеграции, основой сближения наших народов и государств. Наши отношения выдержали испытание временем, и они укрепляются. На самом деле у нас одна цель - чтобы жители России и Беларуси жили лучше", - сказала Ольга Тимофеева.

По ее словам, сейчас страны наиболее активно работают в направлении сближения законодательств. "Наша главная задача - чтобы россияне и белорусы имели равные права", - подчеркнула зампредседателя Госдумы.-0-