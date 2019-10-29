Отношения Беларуси и Турции вышли на уровень стратегического партнерства - Дапкюнас

29 октября, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Отношения Беларуси и Турции вышли на уровень стратегического партнерства. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас в Минске на торжественном приеме по случаю национального праздника Турции - Дня Республики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наши отношения действительно вышли на уровень стратегического партнерства. Беларусь и Турция успешно сотрудничают на международной арене, имеют совпадающие или схожие подходы по ряду актуальных вопросов, - сказал Андрей Дапкюнас. - Турция является одним из главных внешнеполитических и экономических партнеров Беларуси. Очень теплые дружеские контакты между руководителями наших государств, развитые экономические связи - все это создает прочный фундамент для нашего дальнейшего взаимодействия".

Он напомнил, что в этом году было много важных событий в двусторонних отношениях, в частности визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Турцию, который "без преувеличения открыл новый этап в сотрудничестве".

"Состояние торгово-экономических отношений позволяет нам ставить перед собой очень амбициозные цели", - уверен замминистра. По итогу прошлого года товарооборот почти достиг $1 млрд, а на ближайшие годы стоит задача нарастить его до $1,5 млрд. "Очевидно, что это потребует усилий всех: министерств, торговых палат, бизнес-ассоциаций и самое главное - непосредственно деловых кругов Беларуси и Турции. Свою задачу мы видим не только в росте товарооборота, но и в создании условий для крупных инвестиционных и кооперационных проектов. Важным шагом в этом направлении стало открытие совместного предприятия в Турции по производству тракторов", - добавил он.

Андрей Дапкюнас особо отметил значение личных контактов для успешного развития отношений между странами. В этой связи он высоко оценил персональную роль посла Турции в Беларуси Кезбан Нилваны Дарамы. "Она является тем человеком, который за 4 года пребывания в стране наполнил великие политические, экономические планы силой своей души", - сказал он.

Глава турецкой дипмиссии также отметила особый уровень сотрудничества между странами. "Международные отношения в современном мире характеризуются кризисами и конфликтами. Поэтому мы придаем большое значение нашей модели сотрудничества с Беларусью. Наш диалог основан на взаимопонимании, обоюдном доверии и уважении. Мы соблюдаем общие интересы наших государств и народов", - подчеркнула она.

Важной составляющей отношений между двумя странами являются экономические связи. Турецкие компании уже хорошо зарекомендовали себя на белорусском рынке. В ближайшее время, по словам посла, планирует расширить свое присутствие турецкая телекоммуникационная компания Turkcell, турецкие авиалинии увеличат число рейсов в Стамбул с 1 марта до 14 в неделю, а с июня - до 20 в неделю.

Кезбан Нилвана Дарама призналась, что провела в Беларуси четыре чудесных года и покидает страну в связи с завершением своей дипломатической миссии с большой любовью к белорусскому народу.-0-