Оценочная миссия БДИПЧ ОБСЕ изучает ход подготовки к парламентским выборам в Беларуси

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миссия по оценке потребностей Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) изучает ход подготовки к выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва Беларуси. Об этом сегодня журналистам сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина по итогам встречи руководства Центризбиркома с миссией БДИПЧ ОБСЕ.

По словам Лидии Ермошиной, ЦИК информировал представителей ОБСЕ, как идет подготовка к проведению выборов. "Они интересовались, какие постановления приняла Центральная комиссия, составлением списков избирателей, изменилось ли что-либо в этом плане. Это был ознакомительный разговор", - сказала председатель ЦИК.

Пока неизвестно, когда в Беларусь приедут долгосрочные и краткосрочные наблюдатели организации. Эксперты оценочной миссии доложат о результатах своей работы в Беларуси руководству БДИПЧ ОБСЕ. "После этого будет приниматься решение", - пояснила Лидия Ермошина.

Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября, в Совет Республики - 7 ноября.-0-